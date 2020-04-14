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Щесны: «Де Лигту нужно просто посмеяться над своими ошибками»

сегодня, 16:43

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился мнением о профессионализме своего товарища по команде Матийса де Лигта

Де Лигту не повезло, когда назначили пенальти в матче против «Интера». Когда вы в течение месяца играете в гандбол, то вы должны просто посмеяться над этим. Когда избегаете этих разговоров, то ситуация становится неприятной. 

Матийс — сочетание двух футбольных аспектов: он очень хорош в работе с мячом, а еще он очень интенсивно работает в борьбе. Когда Кьеллини был травмирован, а вместо него играл де Лигт, я не чувствовал разницу. А это говорит о многом. 

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Все комментарии
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 17:19
свои ошибки исправлять, над чужими можно посмеяться, иногда
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:52
Везет тому, кто везет...
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