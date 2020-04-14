Щесны: «Де Лигту нужно просто посмеяться над своими ошибками»

Голкипер «Ювентуса» поделился мнением о профессионализме своего товарища по команде .

Де Лигту не повезло, когда назначили пенальти в матче против «Интера». Когда вы в течение месяца играете в гандбол, то вы должны просто посмеяться над этим. Когда избегаете этих разговоров, то ситуация становится неприятной.

Матийс — сочетание двух футбольных аспектов: он очень хорош в работе с мячом, а еще он очень интенсивно работает в борьбе. Когда Кьеллини был травмирован, а вместо него играл де Лигт, я не чувствовал разницу. А это говорит о многом.