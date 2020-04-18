Салах пожертвовал родной деревне несколько тонн продуктов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оказал гуманитарную помощь родной деревне Нагриг во время пандемии коронавируса. Футболист на собственные деньги приобрел и отправил несколько тонн продовольствия для бесплатной раздачи в Нагриг, городе Басьюн и близлежащих деревнях.
Ранее сообщалось, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит», пожертвовал 100 тысяч евро больнице бельгийского города Льеж на борьбу с коронавирусом.
Хоть вспаши ты сто земель,
Не получишь, сколько за день
Я кладу себе в шинель
Хоть вспаши ты сто земель,
Не получишь, сколько за день
Я кладу себе в шинель