Салах пожертвовал родной деревне несколько тонн продуктов

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18 апреля 2020, 21:10

Нападающий «Ливерпуля» оказал гуманитарную помощь родной деревне Нагриг во время пандемии коронавируса. Футболист на собственные деньги приобрел и отправил несколько тонн продовольствия для бесплатной раздачи в Нагриг, городе Басьюн и близлежащих деревнях.

Ранее сообщалось, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит», пожертвовал 100 тысяч евро больнице бельгийского города Льеж на борьбу с коронавирусом.