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Салах пожертвовал родной деревне несколько тонн продуктов

18 апреля 2020, 21:10

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оказал гуманитарную помощь родной деревне Нагриг во время пандемии коронавируса. Футболист на собственные деньги приобрел и отправил несколько тонн продовольствия для бесплатной раздачи в Нагриг, городе Басьюн и близлежащих деревнях.

Ранее сообщалось, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит», пожертвовал 100 тысяч евро больнице бельгийского города Льеж на борьбу с коронавирусом.

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galem72
galem72
19 апреля в 09:45
Палец вверх!
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 09:03
Достойный поступок прекрасного человека и классного футболиста!
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 08:52
Салахх Молодец!
112910415
112910415
19 апреля в 07:23
тот пример, который нужно широко распространить !
minai
minai
19 апреля в 00:39
А у нас в родной деревне,
Хоть вспаши ты сто земель,
Не получишь, сколько за день
Я кладу себе в шинель
cadmiy
cadmiy
19 апреля в 00:28
С такой зарплатой нужно это делать не только во время пандемии.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 23:22
Респект Салаху !
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
18 апреля в 23:00
Мухаммад молодец.
Тага Дага
Тага Дага
18 апреля в 22:09
Молодец Саллах...
VIPded
VIPded
18 апреля в 22:02
Молодец.
dz92_54nsbb8
dz92_54nsbb8
18 апреля в 21:35
Хороший поступок.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 21:24
Мохамед молодец, понимает , что деньги чиновники могут растащить по карманам, а так конкретная помощь населению.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 21:17
главное то бы помогло!!
dimagas2
dimagas2
18 апреля в 21:16
    cska vperiod
    cska vperiod
    18 апреля в 21:14
    Надо вообще делать адресную помощь а то и продукты растащат.
    Russiаnhammer
    Russiаnhammer
    18 апреля в 21:13
    Молодец Салах,шарит. Помогать деньгами опасно,могут растащить.
    Q-J-G
    Q-J-G
    18 апреля в 21:11
    похвально,достойно,уважительно.
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