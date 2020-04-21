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Моуриньо спас одноклубника из горящей машины в 1986 году

21 апреля 2020, 00:08

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо однажды спас своего одноклубника из горящей машины.

В 1986 году, когда Жозе было 23 года и он играл за «Комерсиу и Индустрия», его одноклубник нападающий Де приехал на тренировку на своей машине. Когда Де припарковался, его автомобиль внезапно загорелся. Моуриньо побежал к машине и вытащил своего одноклубника, прежде чем его охватил огонь. Об этом стало известно из книги «Mourinho: Behind the Special One», автором которой стал французский журналист Николя Вила.

Ранее защитник «Тоттенхэма» Райан Сессеньон сказал, что Моуриньо хочет выиграть АПЛ в следующем сезоне.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
21 апреля в 10:31, ред.
Интересно, а сам Де знает об этом случае? Или он вообще вымышленный персонаж)
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 10:24
награда нашла героя??))))
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 04:59
Потому и Жозик особенный.
13ROS13
13ROS13
21 апреля в 04:44
Сейчас что угодно можно говорить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 00:29, ред.
Зная Моуриньо тяжело найти причину такому поступку...
Скорей всего парень был должен Жозе некую сумму...))
Zenit_84
Zenit_84
21 апреля в 00:19
Браво героям!!!
Aerobniy
Aerobniy
21 апреля в 00:11
Это что, новая форма пиара?
SSPZ
SSPZ
21 апреля в 00:09
не знал этого факта из биографии Моуриньо
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