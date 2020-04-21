Моуриньо спас одноклубника из горящей машины в 1986 году

1587416908

21 апреля 2020, 00:08

Главный тренер «Тоттенхэма» однажды спас своего одноклубника из горящей машины.

В 1986 году, когда Жозе было 23 года и он играл за «Комерсиу и Индустрия», его одноклубник нападающий Де приехал на тренировку на своей машине. Когда Де припарковался, его автомобиль внезапно загорелся. Моуриньо побежал к машине и вытащил своего одноклубника, прежде чем его охватил огонь. Об этом стало известно из книги «Mourinho: Behind the Special One», автором которой стал французский журналист Николя Вила.