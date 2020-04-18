Роналду опубликовал фото с невестой и детьми в постели

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в инстаграме, на которой он лежит в постели со своей невестой Джорджиной Родригес и тремя детьми.
«Лучший способ начать день», — написал Криштиану.
Ранее Роналду показал, как дурачится с младшим сыном.
Я лишь высказываю презрение к таким "мужчинам". Тем более своих наклонностей Роналду не скрывает, чему есть очень много подтверждении, фото и видео. И если ты против таких обсуждении и реакции к Роналду, то это уж точно не к пользователям претензии, данную статью не мы здесь опубликовали.
Куда больше настораживает, поведение его защитников, задумайся над этим.
Я лишь высказываю презрение к таким "мужчинам". Тем более своих наклонностей Роналду не скрывает, чему есть очень много подтверждении, фото и видео. И если ты против таких обсуждении и реакции к Роналду, то это уж точно не к пользователям претензии, данную статью не мы здесь опубликовали.
Куда больше настораживает, поведение его защитников, задумайся над этим.
А, что меня интересует или нет, то это точно не твоя забота.
А, что меня интересует или нет, то это точно не твоя забота.