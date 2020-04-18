Роналду опубликовал фото с невестой и детьми в постели

1587206571

18 апреля 2020, 13:42

Форвард «Ювентуса» опубликовал новую фотографию в инстаграме, на которой он лежит в постели со своей невестой Джорджиной Родригес и тремя детьми.

«Лучший способ начать день», — написал Криштиану.

Ранее Роналду показал, как дурачится с младшим сыном.