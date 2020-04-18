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Роналду опубликовал фото с невестой и детьми в постели

18 апреля 2020, 13:42

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в инстаграме, на которой он лежит в постели со своей невестой Джорджиной Родригес и тремя детьми.

«Лучший способ начать день», — написал Криштиану.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The best way to start the day 🙏❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее Роналду показал, как дурачится с младшим сыном.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Зидан 1972 (раскрыть)
18 апреля в 22:19
А где ты увидел к примеру, что я интересуюсь чем по ночам занимается гей Роналду?
Я лишь высказываю презрение к таким "мужчинам". Тем более своих наклонностей Роналду не скрывает, чему есть очень много подтверждении, фото и видео. И если ты против таких обсуждении и реакции к Роналду, то это уж точно не к пользователям претензии, данную статью не мы здесь опубликовали.
Куда больше настораживает, поведение его защитников, задумайся над этим.
Навзир
Навзир ответ Зидан 1972 (раскрыть)
18 апреля в 20:34
Веришь нет дружище, мне абсолютно по барабану, с кем и как он проводит свой досуг, только зачем это печатать на спортивном ресурсе?
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Навзир (раскрыть)
18 апреля в 18:54, ред.
Не пойму я,почему нормального человека должен интересовать что там делает по ночам кто то!Как футболиста можем обсудить!Девушки хотят его и их можно понять когда они интересуются чем он занимается в постели!А когда ребята интересуется этим,это настораживает!
Навзир
Навзир ответ Зидан 1972 (раскрыть)
18 апреля в 17:33, ред.
Ну вам лучше знать, вы же его покои стережете.
Навзир
Навзир ответ Зидан 1972 (раскрыть)
18 апреля в 17:30
А что там про футбол, кроме того что он форвард ювентуса? Только то что он в постеле,то-ли с Джорджиной ,то-ли с Джорджиньё .
League1
League1
18 апреля в 16:17
Красавица Джорджина. Красивейшая женщина планеты.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Зидан 1972 (раскрыть)
18 апреля в 15:58
И, что в этой теме футбольного? Хотя бы заголовок прочитай, там конкретно про его пастель написано.
А, что меня интересует или нет, то это точно не твоя забота.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
18 апреля в 15:36
Тебя кроме постели его жизни ничего не интересует?Тут вообще то про футбол!
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Навзир (раскрыть)
18 апреля в 15:34
    Трубадур
    Трубадур
    18 апреля в 15:27
    До чего дожились, футбол в постель затащили.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ NGYRZ (раскрыть)
    18 апреля в 15:00
    Кристи для виду может хоть гарем завести и "родить" ещё множество детей из пробирки (искусственное оплодотворение), кстати очень модное явление среди ЛГБТ движения, но никогда не скроет своего истинного лица.
    NGYRZ
    NGYRZ
    18 апреля в 14:43
    Утро, постель, жена, дети... удар ниже пояса всем адептам теории о его ориентации!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    18 апреля в 14:33
    А Ирина Шейк и предыдущие четыре невесты в кадр не попали просто, или в постели места не хватило?
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Навзир (раскрыть)
    18 апреля в 14:30
    Он под кроватью.. на время фото сессии спрятался.
    Adepta
    Adepta
    18 апреля в 14:21
    Невеста была явно парнем накрашенным.
    Навзир
    Навзир
    18 апреля в 14:13
    А фотограф, Бадро?)))))))
    VAN ARM
    VAN ARM
    18 апреля в 13:46
    когда уже закончит мается)
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