Последний перебежчик. Подвел и ЦСКА, и «Спартак»

1587200105

сегодня, 11:55

О скандале, суть которого снова актуальна – на «Соккер.ру».

С середины марта в России резко поднялись продажи алкоголя, невзирая на карантин, закрытие баров и ресторанов. Наркологи объясняют всплеск элементарно: в стрессовой ситуации взаперти тревоги и депрессии накрывают чаще, а как россияне «лечатся»?

Вернее, калечатся, ведь пристрастия к опасным к злоупотреблению веществам ни к чему хорошему не приведет. К сожалению, зависимость на паузу не поставишь и на карантин не отправишь, поэтому выросли не только продажи алкоголя.

Важно напомнить историю, которая перекликается с действительностью и выделяется в российском футболе. Тихоновецкий, пойманный на курении марихуаны, стал поводом для мемов, не более, а вот Еременко подставил ЦСКА и сократил свою карьеру.

За что Романа дисквалифицировали?

Нельзя подтвердить или опровергнуть, что футболисты российских клубов не употребляют наркотики в свободное от работы время. Журналист Рабинер после положительного теста Еременко поделился инсайдом:

Принято считать, что нынешнее поколение игроков гораздо профессиональнее предыдущих – потому лишь, что платят им несравнимые деньги, и есть что терять. Это для советского футболиста, мол, запой был нормой – но тогда и играли, и пили. А нынешние, дескать, своими миллионами дорожат и здоровье берегут.



Такие, наверное, тоже есть. Но вот разговаривал я на днях не для печати с одним действующим футболистом. И услышал, что в московских командах существует практика проверять игроков после выходных. И что некоторые якобы используют кокаин не для кайфа, а для того, чтобы выходить из… запоя (!): «приободрился» – и на тренировку.

Вряд ли футболисты настолько умные, чтобы вообще не связываться с легкими или тяжелыми веществами, ведь они молодые, у них часто друзья так себе, да и женщины – тоже. Без труда назовете жену экс-футболиста сборной России, которая употребляла.

Плюс футбольная система настроена так, что если в крови находят лишь жалкие остатки, например, марихуаны – употребление было задолго до матча, то никого не дисквалифицируют. Следовательно, среди самых тупых из футболистов существует миф, что если просчитать время до матча – не поймают.

Но в случае Еременко проверку проводили представители УЕФА , речь шла о поединке Лиги чемпионов ЦСКА против «Байера», который завершился вничью 2:2. Причем от поражения «армейцев» спасли Дзагоев и Еременко. После матча врачи нашли в крови Романа заметные следы кокаина. Реакция УЕФА была жесткой – два года дисквалификации.

А вот Дзагоев – автор другого гола, куда-то пропал на время, и Бубнов потом толсто намекал, что Алана прячут от тестов. Разумеется, не на кокаин, ведь он «живет» в моче до четырех дней, в крови – до двух. Но если информация Рабинера верна, то Еременко отдувался за всех московских любителей «взбодриться» перед тренировками после запоя.

Увидели дикую ситуацию. Чемпион России, один из лидеров ЦСКА настолько не уважал главного тренера, клуб, болельщиков и лично Гинера, что употреблял тяжелые наркотики, прекрасно зная, что будет, если поймают. Была смешная версия, что в организм Еременко запрещенные препараты попали не потому, что был практикующим постоянно наркоманом, а случайно.

Но вы видите реакцию УЕФА . Хотя ЦСКА предоставил футболисту юридическую защиту, списать следы кокаина в крови на «случайность» не получилось. Версия, что Роман шел по дороге, увидел красивый нос, решил его облизать, не прошла.

Еременко можно назвать предателем?

С 2002 по 2016 годы – четырнадцать лет, не было футболиста с опытом игры и за «Спартак», и за ЦСКА . Но затем Широков поиграл за тех и других, а чуть позже Еременко повторил перебежку. Роман не воспитанник «армейцев», финн по паспорту, ему можно?

Но ведь два года ЦСКА не отказывался от хавбека. Гинер говорил, что ждал Романа на тренировках, но в итоге свободный агент не нашел себе клуб лучше, чем московский «Спартак». Так себе решение, хотя и построенное на желании «красно-белых» заполучить опытного плеймейкера.

Ставка не сыграла, как знаете. У «Спартака» большие проблемы с интеграцией атакующих хавбеков, независимо от характеристик и качества. Список большой, но даже люди со званиями лучших игроков сезона в РПЛ , как у Еременко и Широкова, не заиграли. Похоже, Роман из «Зенита», возможно, просто слишком поздно попал в «Спартак».

А вот его тезка прямо сейчас является одним из самых крутых хавбеков РПЛ . Получается, неудача в Москве скорее на совести бывшего клуба, ведь у Карпина в «Ростове» видим того же Еременко, что привыкли в составах «Рубина» или ЦСКА . Играя за южан, точно уже никого не предает, хотя осадок остался.

Не так уж плохо «армейцы» встретили шокирующие новости – например, финансово Еременко могли наказать куда строже, чтобы в итоге увидеть Романа в футболке «Спартака». Одно может порадовать фанатов «армейцев» — не заиграл за врагов, пользу не принес.

История о глупости и беспринципности?

Гинер прав: Еременко нашел, что искал. Вероятность, что впервые в жизни употребил и сразу попался, стремиться к нулю. Обманывал ЦСКА и ходил под пулями дисквалификации определенное время. А потом пошел после ЦСКА в «Спартак».

Жаль, что принципиальность в российском футболе не считается мужским достоинством. Воспитанник «Спартака» Дзюба – лидер «Зенита». Ветеран «Локомотива» Гильерме прошлым летом демонстративно откликался на интерес со стороны Кононова, чтобы выбить себе жирный контракт с «Локомотивом».

А Еременко – лидер ЦСКА , пошел в «Спартак». Широков играл за «Зенит», будучи воспитанником «армейцев». Погребняк – будучи воспитанником «Спартака». Только «динамовцы» Зобнин и Смолов отказались от переезда к врагам в Санкт-Петербург. Но Кокорин ведь согласился, да и Жирков не отказался, имея «армейское» прошлое.

Это не удивляет, шокирует другое. Оказывается, все футбольные миллиардеры не построили репутацию тех, кого нельзя подводить. Федун, Гинер, Миллер, Галицкий и Костин не вели себя с футболистами так, чтобы их боялись разочаровать на поле или за его пределами. Преданности не видим.

Отсутствие уважение к тем, кто передает тебе миллионы евро за средний футбол – как показывают еврокубки, удивляет. Вина футболистов, конечно же, но и руководителей – тоже. Если клубы тестируют игроков на наркотики, значит – не доверяют. Раз не доверяют – понимают, что футболисты не боятся обманывать и чудить.

Причем даже лучшие, ведь Еременко легко внесу в список личных любимчиков из РПЛ – думает шикарно, невероятно интеллектуальный футболист оказался, мягко говоря, не умным. А плач Ярославны на тему того, что бедняга просто поймал зависимость, оставьте для реально сложных ситуаций.

Можно понять зависимость, когда речь о девочке-подростке, которую насилует отчим, затравили в школе, а плохая подруга предложила «забыться». У Еременко было все, чтобы не употреблять, а он выбрал другой путь. Странно, что в 2016 году многие его жалели и обвиняли УЕФА в предвзятости из-за срока дисквалификации.

Лучше бы задали себе вопрос, сколько футболистов покупают «кокс» на ваши налоги, но их при этом не поймали? Причем клубы настолько опекают игроков, что даже отправят на лечение зависимого игрока, если нужно, причем к лучшим врачам России, футболисты в идеальных условиях, даже если стали зависимыми.

Так что пусть пример Еременко просто будет наукой. Роман предал свою профессию, ЦСКА , фанатов «армейцев» и Гинера. Плюс похоронил себя как футболиста сборной Финляндии, которая сыграет на Евро впервые в истории. Мог пасовать на Пукки.

Карпин отчаянно пытается дождаться сына – пока пять дочерей подряд, и по-отечески принимает хулиганов на перевоспитание – Ионова, Еременко, теперь вот Мамаева. Но каждому в списке нужно внимательно следить за состоянием и поведением, ведь футбольный век короткий, а плохие привычки имеют свойство догонять человека.

В масштабах страны речь о возрастании на треть продаж только алкоголя. Люди во всем мире выбрали плохой метод борьбы со стрессами. А статистику по различной незаконной гадости подсчитать попросту нельзя, но легко догадаться – прием тоже вырос.

Так пусть Еременко, который испортил себе карьеру и репутацию, напоминает, что вредные зависимости делают нас слабее. Желаем всем, кто сейчас на карантине, ни в одной из форм не повторять ошибки Романа – ведь точно думал, что в любой момент легко прекратит. Не смог, «нюхал» накануне матча ЛЧ .

Алкоголики, лудоманы или наркоманы в завязке утверждают, что бывших зависимых не бывает. Предлагаю им верить на слово. Люди слабее, чем хотелось бы, поэтому не злоупотребляйте. Каждый думает, что все под контролем, но безопаснее не начинать испытывать свою силу воли вредной привычкой, чтобы потом не разочароваться.