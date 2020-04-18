Евсеев: «Среди футболистов неверующих почти не встречал»

Наставник «Уфы» поздравил болельщиков с Пасхой.

Среди футболистов я людей неверующих почти не встречал. Раньше говорили: кто в море не ходил, тот богу не молился. Иногда вспоминаю эти слова перед полетом. Футболисты и тренеры постоянно в небе. Но и на земле часто просишь о чем-то.

Написал, а перед глазами последние кадры из фильма про Высоцкого. Когда он летит и вспоминает своих близких, разговаривает с богом и просит, чтобы у них все было хорошо.

С наступающей Пасхой! Пусть дальше год будет светлым!