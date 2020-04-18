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Евсеев: «Среди футболистов неверующих почти не встречал»

18 апреля 2020, 21:00

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев поздравил болельщиков с Пасхой.

Среди футболистов я людей неверующих почти не встречал. Раньше говорили: кто в море не ходил, тот богу не молился. Иногда вспоминаю эти слова перед полетом. Футболисты и тренеры постоянно в небе. Но и на земле часто просишь о чем-то.

Написал, а перед глазами последние кадры из фильма про Высоцкого. Когда он летит и вспоминает своих близких, разговаривает с богом и просит, чтобы у них все было хорошо.

С наступающей Пасхой! Пусть дальше год будет светлым!

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Все комментарии
galem72
galem72
19 апреля в 09:44
Судя по последним вью, у евсея свой плешивой божок. ))
4_5d_edfgmtm
4_5d_edfgmtm
19 апреля в 01:24
Пинать мяч ума много не надо. Не удивительно.
Omaxa
Omaxa
19 апреля в 00:58
А верующие разве лучше играют?
Bom Bom
Bom Bom
18 апреля в 22:36, ред.
Футболист РПЛ, несмотря на свою зарплату, периодически должен показывать, что он с народом на одной волне, дабы людей было проще созывать на стадионы и не создавать лишнего напряжения в среде "болельщик-команда". А у нас сейчас на всех уровнях ведется игра в верующих, принято притворяться любителем древних книжек с жутковатыми историями. Все эти лицемерные слова и действия нужны для сохранения иллюзии целостности. .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
18 апреля в 22:07
Вот что интересно. Спроси верующих футболистов, что означает тот или иной церковный праздник, - и не ответят. Многие в настоящее время "веруют" ради моды, чтобы козырнуть перед окружающими и сказать, что он с детства знал, что всевышний существует.
112910415
112910415
18 апреля в 21:41
редкостно благочестивые люди эти футболисты, подвижники и пример для молодёжи ! )
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 21:13
Человек должен в кого то верить и без веры жизни нет.
drug01
drug01
18 апреля в 21:09
Евсеев как политрук!
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 21:04
каждый своим богам молится))
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 21:02
Даже трудно в это поверить
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