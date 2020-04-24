Экс-полузащитник «Зенита» Власов сообщил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Власов рассказал, что закончил игровую карьеру. Последним клубом 35-летнего игрока был «Ленинградец», который он покинул летом прошлого года.
Да, карьеру я завершил. После ухода из «Ленинградца» почти год прошел. Куда уже возобновлять.
Готов ли был рассматривать варианты? В том-то все и дело, что интереса клубов не было. Никаких вариантов и предложений, поэтому принял решение закончить.
Немного грустно. Время пролетело очень быстро. Карьера получилась немного рваной. Не сказал бы, что с большими подъемами. А вот падения были. Много пропустил из-за травм. Но случались, слава богу, и хорошие моменты. Есть о чем вспоминать.
Ранее о завершении карьеры объявил экс-форвард «Рубина» и сборной Украины Марко Девич.
По сравнению с Казачёнком или Желудковым и рядом не стоял, да?
По сравнению с Казачёнком или Желудковым и рядом не стоял, да?