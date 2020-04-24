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Экс-полузащитник «Зенита» Власов сообщил о завершении карьеры

вчера, 16:24

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Власов рассказал, что закончил игровую карьеру. Последним клубом 35-летнего игрока был «Ленинградец», который он покинул летом прошлого года.

Да, карьеру я завершил. После ухода из «Ленинградца» почти год прошел. Куда уже возобновлять.

Готов ли был рассматривать варианты? В том-то все и дело, что интереса клубов не было. Никаких вариантов и предложений, поэтому принял решение закончить.

Немного грустно. Время пролетело очень быстро. Карьера получилась немного рваной. Не сказал бы, что с большими подъемами. А вот падения были. Много пропустил из-за травм. Но случались, слава богу, и хорошие моменты. Есть о чем вспоминать.

Ранее о завершении карьеры объявил экс-форвард «Рубина» и сборной Украины Марко Девич.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:04
Если это тот Власов,что играл в Тереке,то Спасибо ему за матчи,проведенные за грозненцев и удачи по жизни.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ZenCh (раскрыть)
вчера в 18:57
Да нет, годиков вроде немало. Ну не отложилась в памяти эта фамилия..
По сравнению с Казачёнком или Желудковым и рядом не стоял, да?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:02
Карьера шла по нисходящей.
ZenCh
ZenCh ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:53
Стыдно должно быть, раз не помнишь такого футболиста, а может быть лет немного. Один из "птенцов" Петржелы. В 2004, 2005 смотрелся очень хорошо, жаль, не смог повторить успехов Аршавина, Кержакова, Денисова. По молодости был довольно техничным игроков и подавал большие надежды
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:40
В Зените одни Власовы.
swift stream
swift stream ответ Zenit_84 (раскрыть)
вчера в 17:21
А он что еще и священником был?
CPS
CPS
вчера в 17:20
Когда он играл, не припоминается что-то.
Binger
Binger
вчера в 17:13
Удачи Власову!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:11
Удачи в мирской жизни
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:01
игрок очень дальнего запаса)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:29
Чё-то не припомню такого игрока...
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