Экс-полузащитник «Зенита» Власов сообщил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» рассказал, что закончил игровую карьеру. Последним клубом 35-летнего игрока был «Ленинградец», который он покинул летом прошлого года.

Да, карьеру я завершил. После ухода из «Ленинградца» почти год прошел. Куда уже возобновлять.

Готов ли был рассматривать варианты? В том-то все и дело, что интереса клубов не было. Никаких вариантов и предложений, поэтому принял решение закончить.

Немного грустно. Время пролетело очень быстро. Карьера получилась немного рваной. Не сказал бы, что с большими подъемами. А вот падения были. Много пропустил из-за травм. Но случались, слава богу, и хорошие моменты. Есть о чем вспоминать.