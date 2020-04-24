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Экс-форвард «Рубина» и сборной Украины Девич объявил о завершении карьеры

вчера, 13:47

Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и сборной Украины Марко Девич сообщил о скором завершении карьеры. Последним клубом 36-летнего футболиста был азербайджанский «Сабах».

Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с «Сабахом» истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе — успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

Пока учусь, есть неопределенность в этой сфере. Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях.

Также о завершении карьеры недавно сообщил легендарный белорусский полузащитник Александр Глеб.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:54
Он ещё из Рубина должен был уходить на пенсию.
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 15:36
И что дальше?
ОПС
ОПС
вчера в 15:16
Удачи в жизни.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:00
чему удивляться))время пришло) и так долго играл)
mars6791
mars6791
вчера в 14:52
Помню его в Рубине. Первый раз увидел его на разминке ,перед выходом на замену, сразу было видно по движению игрок серьёзный, и в игре так и оказалось - острота возникла у ворот соперника , благодаря его игре.
VIPded
VIPded
вчера в 14:37
Марко был хорош! Но сейчас футбола в Харькове, увы, нет...
ДСА
ДСА
вчера в 14:35
Удалось поездить по миру.
Comdiv
Comdiv
вчера в 14:24
Великое событие.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:06
Не испугался поиграть в России. Мужик.
Youngberg
Youngberg
вчера в 13:50
хороший был форвард
beefs
beefs
вчера в 13:50
с чем и поздравляем
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