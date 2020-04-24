Экс-форвард «Рубина» и сборной Украины Девич объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и сборной Украины сообщил о скором завершении карьеры. Последним клубом 36-летнего футболиста был азербайджанский «Сабах».

Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с «Сабахом» истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе — успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

Пока учусь, есть неопределенность в этой сфере. Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях.