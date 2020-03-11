Александр Глеб объявил о завершении карьеры

Легендарный белорусский полузащитник Александр Глеб объявил о завершении игровой карьеры. 1 мая Александру исполнится 39 лет.
Много думал, советовался, но внутренне определился после того сезона, что хватит. Хотя люблю футбол, проскакивает желание выйти, поиграть, но понимаю, что в этом году уже 39. Семья, дети. Нужно уделять им внимание. Внутренне принял это решение.
В год, когда сборная может попасть на Евро? Если бы сборная нуждалась во мне, я бы продлил.
Что дальше? До лета посвящу себя семье, а потом будем определяться. Останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Он пока в самом низу.
Поехать на Евро в роли мотиватора? Поеду как болельщик и буду ее поддерживать, переживать за нее.
Прощальный матч на «Динамо»? Идея есть, мы все стремимся ее воплотить. Наши партнеры нас в этом поддерживают. Вопрос выбрать правильное время. Желание есть, все за.
Глеб за свою карьеру успел поиграть за БАТЭ, «Штутгарт», лондонский «Арсенал», «Барселону», «Вольфсбург», «Крылья Советов» и другие клубы. Последним клубом Александра была белорусская «Ислочь», за которую он провел 13 матчей.
Также на счету Глеба 80 матчей за сборную Белоруссии, в которых он забил 6 голов.
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