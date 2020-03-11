ГлавнаяНовости

Александр Глеб объявил о завершении карьеры

11 марта 2020, 22:15

Легендарный белорусский полузащитник Александр Глеб объявил о завершении игровой карьеры. 1 мая Александру исполнится 39 лет.

Много думал, советовался, но внутренне определился после того сезона, что хватит. Хотя люблю футбол, проскакивает желание выйти, поиграть, но понимаю, что в этом году уже 39. Семья, дети. Нужно уделять им внимание. Внутренне принял это решение.

В год, когда сборная может попасть на Евро? Если бы сборная нуждалась во мне, я бы продлил.

Что дальше? До лета посвящу себя семье, а потом будем определяться. Останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Он пока в самом низу.

Поехать на Евро в роли мотиватора? Поеду как болельщик и буду ее поддерживать, переживать за нее.

Прощальный матч на «Динамо»? Идея есть, мы все стремимся ее воплотить. Наши партнеры нас в этом поддерживают. Вопрос выбрать правильное время. Желание есть, все за.

Глеб за свою карьеру успел поиграть за БАТЭ, «Штутгарт», лондонский «Арсенал», «Барселону», «Вольфсбург», «Крылья Советов» и другие клубы. Последним клубом Александра была белорусская «Ислочь», за которую он провел 13 матчей.

Также на счету Глеба 80 матчей за сборную Белоруссии, в которых он забил 6 голов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноБывший полузащитник ЦСКА Эльм объявил о завершении карьеры
07 марта Комментарии6
Экс-защитник «Шахтера» Кучер завершил карьеру
03 марта Комментарии1
Слухи«Арсенал» хочет организовать прощальный матч для Венгера и Касорлы
26 февраля Комментарии4
ОфициальноКадлец завершил игровую карьеру в 27 лет
20 февраля Комментарии2
Президент «Порту»: «Буду скучать по Касильясу»
18 февраля Комментарии3
ОфициальноМосковский «Арарат» исчез с футбольной карты России
13 февраля Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duke_dp
Duke_dp
12 марта в 14:41
Я думал что он уже сто лет назад закончил))))
Молоток
ЮЗИК
ЮЗИК
12 марта в 00:16
Неужели свершилось, не удивлюсь если он передумает
Ruslik1982
Ruslik1982
11 марта в 22:48
пятый раз уже, на моей памяти )
Footbolista
Footbolista
11 марта в 22:29
Глеб себе заработал на хлеб...
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
11 марта в 22:23
его карьера была окончена после ухода из арсенала я хоть и болею за барселону но там он вообще не пришей пиз .. рукав
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100