Александр Глеб объявил о завершении карьеры

Легендарный белорусский полузащитник объявил о завершении игровой карьеры. 1 мая Александру исполнится 39 лет.

Много думал, советовался, но внутренне определился после того сезона, что хватит. Хотя люблю футбол, проскакивает желание выйти, поиграть, но понимаю, что в этом году уже 39. Семья, дети. Нужно уделять им внимание. Внутренне принял это решение.

В год, когда сборная может попасть на Евро? Если бы сборная нуждалась во мне, я бы продлил.

Что дальше? До лета посвящу себя семье, а потом будем определяться. Останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Он пока в самом низу.

Поехать на Евро в роли мотиватора? Поеду как болельщик и буду ее поддерживать, переживать за нее.

Прощальный матч на «Динамо»? Идея есть, мы все стремимся ее воплотить. Наши партнеры нас в этом поддерживают. Вопрос выбрать правильное время. Желание есть, все за.