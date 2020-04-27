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Гаджиев: «Ситуация вокруг Сёмина вызывает недоумение и возмущение»

вчера, 18:16

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи о возможной смене главного тренера в «Локомотиве». Согласно информации СМИ, нынешний наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин покинет пост, а на его место придет сербский специалист Марко Николич.

Ситуация вокруг Юрич Павловича вызывает недоумение и возмущение. Сколько можно? Это же открытое безобразие! Какие основания для его ухода? В конце концов, футбол — публичный вид спорта. Скажите, какие есть замечания и проблемы. Тем более все видят, что со стороны специалистов и болельщиков никто не пользуется такой заслуженной популярностью за спортивные и человеческие качества, как Юрий Павлович. Завоевать такое признание, даже будучи феноменальным тренером, невозможно в России, если ты не соответствуешь гражданскому статусу правильного человека.

Так какие могут быть основания для такого увольнения? Значит, есть какие-то личные интересы, которые не должны стоять выше интересов клуба и футбола. Вот что возмущает. Оставьте личные интересы при себе! Это не ваша собственность.

Из элементарного уважения, конечно, надо продлевать контракт. Более того, в Европе для таких людей существует особый статус. Они могут оставаться в клубе и по истечению контракта. Жизнь такая штука, что не ясно — три года работать или пять лет. Если бы у Юрия Павловича что-то не получалось или не складывалось и клуб хотел бы усилить тренерскую позицию, то предложили бы ему нормальную деятельность в «Локомотиве». А здесь смех и грех. Предварительный контракт заключают с тем, кто не соответствует уровню клуба. Здесь безусловно имеют место чьи-то личные интересы. Чьи — не знаю. Мещерякова или Кикнадзе — не имеет значения. Никто из них не имеет права принимать решения в «Локомотиве», исходя из своих интересов.

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Все комментарии
311
311
вчера в 21:06
Палыч за словом в карман не полезет, оттого и поперек горла у руководства!)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:58
По последнему предложению. В нашем тридевятом государстве принимают решения ВСЕГДА исходя из своих интересов.
cska1948
cska1948
вчера в 19:56
"...Здесь безусловно имеют место чьи-то личные интересы. Чьи — не знаю. Мещерякова или Кикнадзе — не имеет значения. Никто из них не имеет права принимать решения в «Локомотиве», исходя из своих интересов."
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Давайте на одну чашу весов положим совместные заслуги в Локо Мещерякова и Кикнадзе, а на другую чашу заслуги Ю.П.Семина. И посмотрим, какая чаша перевесит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:14
Как они смеют орденоносца не продлять!? Сам верховный лично награждал!!! Они че? Против главнокомандующего!?
Вот, как надо уважаемый..). А, то, как на деревню прапрадедушке.
SSPZ
SSPZ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:55
Там совести никогда не было, наглость с рождения, наглость до смерти. Есть люди, у которых отсутствия совести-это естественное состояние, и таких, увы, становится всё больше и больше.... Зачем далеко ходить, на сайте такие индивидиумы также имеются.....
Clavан
Clavан
вчера в 18:39
Решили наш футбол тедесками заполонить.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:31
Да всё с Палычем нормалёк.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:28
Кикнадза должен свалить на все четыре стороны. Был бы порядочным, то после смерти парня сам бы должен подать в отставку. Но похоже , где совесть была , там наглость обосновалась.
Comdiv
Comdiv
вчера в 18:28
Зажрались чинуши.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:21
культурный человек говорит)) у меня так одни не парламентские выражения по этому поводу))
beefs
beefs
вчера в 18:17
как Семина все хотят спасти
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