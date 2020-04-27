Грозный: «Руководству РЖД нужно продлить контракт с Сёминым на 5 лет»

Бывший тренер «Спартака» , ныне возглавляющий карагандинский «Шахтер», прокомментировал слухи о возможной смене главного тренера в «Локомотиве». Согласно информации СМИ , нынешний наставник «железнодорожников» покинет пост, а на его место придет сербский специалист .

Я вчера прочитал большое интервью Дмитрия Селюка по поводу всей ситуации с Юрием Сёминым. Он сказал все правильно и четко. Я спартаковец и длительное время проработал в России, поэтому, конечно, очень хорошо знаком с Юрием Палычем. Мы всегда были в командах-соперниках, где бы я ни работал, но при этом никогда не были командами-врагами, у нас всегда было достойное и интересное соперничество. Мы действительно уважали друг друга и всегда пожимали друг другу руки после матчей. У меня всегда были уважительные отношения с Сёминым. Я считаю его одним из самых талантливых и сильных специалистов на постсоветском пространстве. Он всегда это доказывал своей работой, он — настоящий трудяга. Человеку всегда было интересно тренировать, ему интересны новые команды, игроки и новые вызовы. Он поистине железнодорожник, действительно он Юрий Шпалыч. Сёмин настолько свой, что его любят все. Да, всегда найдется эксперт или болельщик, который скажет, что он не выиграл Лигу чемпионов. Но на нашем веку я не знаю такого специалиста из СНГ , который выигрывал бы Лигу чемпионов.

Сёмин создан для «Локомотива», это его семья и детище, он этим живет. Он тот человек, который ради «Локомотива» готов снять и порвать свою рубашку. Конечно, я не имею права вмешиваться и давать какие-то советы клубу, но я как тренер считаю, что есть тренерская солидарность. Мы как тренеры должны поддерживать друг друга. На мой взгляд, федерации футбола всех стран должны защищать своих тренеров, а топ-тренеров — в первую очередь. Человек практически каждый год выигрывает чемпионат или берет кубок страны, а также борется за попадание в еврокубки. Он постоянно готовит сборников, у Сёмина постоянно растут и развиваются футболисты. Как в этой ситуации можно думать о том, чтобы его поменять на кого-то? Конечно, такие тренеры-личности сложные по характеру, что может многим не понравиться в работе, но это не говорит о том, что сложных по характеру тренеров нужно менять. Правильно будет, наверное, чтобы их слышали, а не убирали. Тренер по-своему видит игру и ставит ее по своему видению, кроме тренера никто же это не видит. Он же не мешает никому работать и хочет, чтобы и ему не мешали. Тренер — это творческая работа. Представьте, что режиссеру в театре будут мешать работать, в таком случае тяжело будет ставить спектакль. Он не сможет ставить тех актеров на свои роли, которые хочет сам режиссер.

Я считаю, что было бы корректно руководству РЖД автоматически продлить контракт Юрия Палыча на 5 лет. Это мое личное мнение. Может, он бы отказался, но Сёмин заслуживает этого за заслуги перед клубом. Он не из-за денег работает, он просто не может не работать. Он вложил душу в эту команду, он ее создавал вместе со своим штабом и со своими футболистами. Как можно думать о том, что у него заканчивается контракт и можно его не продлевать? Сёмина надо было еще в прошлом году продлевать на три года. Уговаривать такого тренера, чтобы он оставался и спокойно работал. Это топовый тренер, это все понимают.

Не должно быть так, чтобы функционер разрушал то, что было создано до его прихода многими поколениями футболистов и тренеров. Юрий Палыч создавал «Локомотив», он стоял у истоков и продолжает свое дело, он борется сейчас за медали. Я уверен, что под моими словами, как и под словами Селюка, готовы подписаться миллионы людей. Нельзя обижать таких тренеров. У нас, по большому счету, бесправная профессия, потому что, когда ты выиграл, то молодцы игроки, а когда ты не выиграл, то виноват тренер. Мы и так в стрессовой ситуации находимся постоянно.

Я уверен, что Сёмина поддерживают и футболисты. Никогда не думал, что мне придется это все комментировать. Думал, что контракт Юрия Палыча будут продлевать автоматически. Я не вмешиваюсь в личные дела «Локомотива», я спартаковец, но для меня вся эта ситуация выглядит некорректной.