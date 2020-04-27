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Розыгрыша Кубка России не будет при расширении лиги до 18 клубов

сегодня, 15:52

Известный журналист Сергей Егоров рассказал, что при расширении РПЛ в следующем сезоне до 18 клубов розыгрыш Кубка России не будет произведен:

Если в следующем сезоне в РПЛ будет 18 клубов, розыгрыша Кубка в его полном формате не будет. Реформа Кубка откладывается на сезон. 

Больше других расстроился возможному окончанию сезона (нет, не чемпионата, но Кубка) Григорий Иванов. Вероятно, президент «Урала» полагал, что чемпионат могут прекратить, а Кубок — доиграть. И «Урал» продолжить там участвовать, а финал — пройдёт в Екатеринбурге.

Но есть вариант — доиграть розыгрыш текущего Кубка в следующем сезоне — там остались один четвертьфинал, 2 полуфинала и финал.
Григорий Викторович, есть шанс!

Ранее Егоров заявил, что существует вероятность досрочного завершения сезона.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:12
Можно всплакнуть по кубку.
mahb9ik
mahb9ik
сегодня в 16:00
Если так случится, то удачи, чувствую будет весело миллиардерам смотреть в следующем чемпионате на пустые трибуны
makkie
makkie
сегодня в 16:00
А чего не 24 клуба?
Сейчас самое время максимально расширить РПЛ, ведь из-за кризиса у всех остались непотраченные деньги и клубы только сэкономили, да?)

Вангую, что уже осенью кто-то не сможет доиграть чемпионат и начнут писать письма с просьбой о финансовой поддержке.
LOpp
LOpp
сегодня в 15:56
Щас как раз самое время РПЛ расширять. Клоуны.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:53
Щас нарешают хрени всякой
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