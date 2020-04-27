Розыгрыша Кубка России не будет при расширении лиги до 18 клубов

Известный журналист Сергей Егоров рассказал, что при расширении РПЛ в следующем сезоне до 18 клубов розыгрыш Кубка России не будет произведен:

Если в следующем сезоне в РПЛ будет 18 клубов, розыгрыша Кубка в его полном формате не будет. Реформа Кубка откладывается на сезон.

Больше других расстроился возможному окончанию сезона (нет, не чемпионата, но Кубка) Григорий Иванов. Вероятно, президент «Урала» полагал, что чемпионат могут прекратить, а Кубок — доиграть. И «Урал» продолжить там участвовать, а финал — пройдёт в Екатеринбурге.

Но есть вариант — доиграть розыгрыш текущего Кубка в следующем сезоне — там остались один четвертьфинал, 2 полуфинала и финал.

Григорий Викторович, есть шанс!