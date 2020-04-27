Геркус: «Николич не уровень „Локомотива“»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об экс-наставнике «Партизана» , который может сменить на посту главного тренера «железнодорожников»:

Если то, что пишут — правда, это весьма странное решение. Тем более сербский тренер — абсолютно не уровень Лиги чемпионов, тренировал в третьесортных чемпионатах по одному году. Не уровень «Локомотива» совсем.

И мотивы этого решения, думаю, следует искать не в области спорта. В спорте Юрий Павлович Сёмин добивается в последние несколько сезонов очень высоких результатов. Наверное, если быть последовательным в своих решениях, то необходимо его продлевать.

Но, повторюсь, это если верить слухам. Пока же совет директоров «Локомотива» через своего председателя сообщил о договоренностях с Сёминым о его продлении, после появления информации о сроках возобновления чемпионата. Не очень понимаю, как связаны эти события, но давайте подождем официальной информации.