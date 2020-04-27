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Геркус: «Николич не уровень „Локомотива“»

вчера, 16:23

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об экс-наставнике «Партизана» Марко Николиче, который может сменить Юрия Сёмина на посту главного тренера «железнодорожников»:

Если то, что пишут — правда, это весьма странное решение. Тем более сербский тренер — абсолютно не уровень Лиги чемпионов, тренировал в третьесортных чемпионатах по одному году. Не уровень «Локомотива» совсем.

И мотивы этого решения, думаю, следует искать не в области спорта. В спорте Юрий Павлович Сёмин добивается в последние несколько сезонов очень высоких результатов. Наверное, если быть последовательным в своих решениях, то необходимо его продлевать.

Но, повторюсь, это если верить слухам. Пока же совет директоров «Локомотива» через своего председателя сообщил о договоренностях с Сёминым о его продлении, после появления информации о сроках возобновления чемпионата. Не очень понимаю, как связаны эти события, но давайте подождем официальной информации.

Ранее стало известно, какую зарплату Николич будет получать в «Локомотиве».

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Все комментарии
Дима Головашич
Дима Головашич
вчера в 21:21
Да, пошёл на понижение парень.
Альфамен
Альфамен ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:47
То о чем Вы говорите выгодно только конкурентам Локо,а в основном Зениту.За последние 20 лет не мало тренеров были в Локо и ни один из них не добился и части от того,что сделал Сёмин.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 19:53
Почему ? Придет новый человечек, посмотрит на команду свежим взглядом, поймет, что необходимо сделать, чтобы добиться улучшения игры и воплотит свои взгляды в жизнь. Разве такой вариант невозможен ? Вполне.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:47
А почему сосем недавно был назначен никому не известный Тедеско, который неудачно тренировал свою предыдущую команду в Германии?... Попробуй разберись в хитросплетениях внутриклубных отношений, если только сами конфликтующие стороны - Семин и Кикнадзе - не выскажутся по этому поводу. Гадаем, а это, как известно, - неблагодарное дело.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:18, ред.
Хоть бы объяснили....почему какой то Николич.....???
В европах 700-800 тренеров уровня Николича...и почему выбран именно он - непонятно никому....даже самому Николичу....)))
ДСА
ДСА
вчера в 18:16
Ждём крушения Локомотива.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:43
Сейчас идти в Локо тренером сродни ритуальному самоубийству. А уровень или не уровень это уже вскрытие покажет..
AgentART
AgentART ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:32
Зачем тогда его вообще менять?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:59
"... не уровень " Локомотива ". Чем-то детским, манной кашей, повеяло от рассуждений г-на Геркуса. А спроси его, каков уровень команды, - и не скажет, потому что сравнивать не с чем. В Европе успехов - нУль целых нУль десятых, а для нашего второсортного чемпионата кто с уверенностью скажет, какой тренер нужен " Локомотиву" ? В этих рассуждениях мы забываем о главном: какой бы наставник ни тренировал, максимум, чего бы добилась команда, - это локальный успех во внутреннем чемпионате. Объяснение простое: футболисты московской команды - для внутреннего пользования. За редким исключением. Пусть придет тренер семи пядей во лбу - он не научит игроков быстрее принимать решения, техничнее обращаться с мячом, точнее пасовать и бить по воротам. Все, что он сможет сделать с таким составом - сделать какие-то перестановки на поле, внедрить новую схему игры и т.п. Но это все ! В таких условиях посмотреть на работу нового тренера, тем более из-за рубежа, было бы очень интересно и, может быть, даже поучительно для многих отечественных наставников. Можно понять обиды болельщиков команды: Семин - корифей тренерского цеха, с ним команда добилась определенных успехов; свой, родненький человечек и вдруг на выход. Но жизнь - то продолжается и ничто не вечно под луной.
BDA8181
BDA8181
вчера в 16:58
Как бы не был скучен ЛоКо но для меня он без Палыча не ЛоКо. Так электричка.
112910415
112910415
вчера в 16:54
не поспоришь
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 16:50
Жаль Палыча
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:38
да эта калоша ни чей уровень вовсе!!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:38
Редко когда можно соглашаться с очкариком но сейчас соглашусь без других вариантов.
shlomo
shlomo
вчера в 16:32
Локо доиграется.....с таким тренером...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:30
Палыч - это монстр своего дела!!! Если его "уйдут" , то потом наплачутся.
SSPZ
SSPZ
вчера в 16:29
Для Локомотива наилучший уровень-Палыч. История неоднократно это подтверждала! Кикнадзе приходят и уходят, никто их и не вспомнит в будущем, Палыч на века в истории ЛОКО!
13ROS13
13ROS13
вчера в 16:27
Даже не уровня российского чемпионата, будет второй Божович.
Comdiv
Comdiv
вчера в 16:24
Это верно сказал.
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