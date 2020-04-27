Сезон РПЛ может быть досрочно завершен с расширением лиги до 18 команд

Журналист Сергей Егоров рассказал про состоявшееся собрание клубов РПЛ:
Собрание в РПЛ завершилось. Решение за исполкомом РФС. Следующая конференция РПЛ на этой неделе.
Есть несколько вариантов завершения. Один из вариантов — если завершать сейчас как есть, то никто не вылетает, 2 входят из ФНЛ, следующий год — 18 команд, и вылетают 4 без стыков.
Если чемпионат не будет доигран, то в ЕК выйдет шестая команда лиги — «Динамо Москва».
Ранее Егоров заявил, что РПЛ может быть возобновлена 15 или 21 июня.
Пофиг на спортивные принципы, на доигровку чемпионата, Кубка - просто взять и не учитывать оставшиеся 8 туров и две стадии Кубка России. *facepalm*
Пофиг на спортивные принципы, на доигровку чемпионата, Кубка - просто взять и не учитывать оставшиеся 8 туров и две стадии Кубка России. *facepalm*
Команда остаётся без еврокубков.
Команда остаётся без еврокубков.