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Сезон РПЛ может быть досрочно завершен с расширением лиги до 18 команд

сегодня, 15:44

Журналист Сергей Егоров рассказал про состоявшееся собрание клубов РПЛ:

Собрание в РПЛ завершилось. Решение за исполкомом РФС.  Следующая конференция РПЛ на этой неделе. 

Есть несколько вариантов завершения. Один из вариантов — если завершать сейчас как есть, то никто не вылетает, 2 входят из ФНЛ, следующий год — 18 команд, и вылетают 4 без стыков.

Если чемпионат не будет доигран, то в ЕК выйдет шестая команда лиги — «Динамо Москва».

Ранее Егоров заявил, что РПЛ может быть возобновлена 15 или 21 июня.

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Дима Головашич
Дима Головашич
сегодня в 16:06
Это всё многоходовка Зенита. В этом году не вылетают Сочи и Оренбург, в следующем у них появится больше шансов, а через год команд снова станет 16 и Сочи с Оренбургом снова останутся в РПЛ , чтобы отдавать свои очки Зениту.
Литейный 4
Литейный 4 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 16:05
Выгода Федуну, что Спартак не свалится в Пердив в этом сезоне. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:04
Всё для спартачей делают. Если заканчивать сейчас, то они не вылетают. Расширяют лигу, все равно не вылетают. А слабо доиграть? Я лично с фанфарами приду провожать свиней в Пердив. Гыгыгы
makkie
makkie
сегодня в 15:57
Офигеть!
Пофиг на спортивные принципы, на доигровку чемпионата, Кубка - просто взять и не учитывать оставшиеся 8 туров и две стадии Кубка России. *facepalm*
LOpp
LOpp ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:55
Какая выгода Федуну?
Команда остаётся без еврокубков.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:48
вот уж нашелся очередной арустомян)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:44
Федун продвинул наверняка...
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