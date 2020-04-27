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Колосков — о возобновлении матчей РПЛ в июне: «Это вполне реальные сроки»

вчера, 18:07

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о шансах на возобновление чемпионата России в июне. Ранее на общем собрании клубов РПЛ были озвучены две возможные даты возобновления сезона — 21 и 28 июня.

Это вполне реальные сроки. Очень хорошо, что РПЛ сегодня выработала такое предложение, теперь у клубов есть ясность. Если до 25 мая ничего не меняется, значит, чемпионат возобновляться не будет. Если шансы есть, конечно, лучше начать 21 июня, чтобы цикл был более ритмичный.

Но даже если 28 июня начнут, ничего страшного нет. Главное — до 2 августа закончить. Я считаю, что это очень своевременное, правильное и разумное решение.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:20
всё мутно))) ни кто ни чего не знает!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:04, ред.
Я поддержу мнение Колоскова о возобновлении чемпионата в указанные им сроки, если он даст честное пионерское слово находиться во время матчей среди зрителей. А не в вип-ложе за бронированным стеклом и отдельным столиком с закусками.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 19:46
Нет ничего разумнее чем дождаться разгара эпидемии и начать доигрывать.
Zimmer
Zimmer
вчера в 18:36
Стало быть, пока точно никто ничего не знает.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:32
Всё реально сказал старпёр.
13ROS13
13ROS13
вчера в 18:29
Пусть будет так.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:19
Не чего говорить когда ничего не известно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:15
Надеюсь , что Надюха первой не помрет?!?
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:10
Ждём 25 мая и смотрим какая будет ситуация
beefs
beefs
вчера в 18:08
рано об этом говорить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:08
Скорее бы уж...
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