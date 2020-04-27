Колосков — о возобновлении матчей РПЛ в июне: «Это вполне реальные сроки»

Почетный президент Российского футбольного союза ( РФС ) Вячеслав Колосков поделился мнением о шансах на возобновление чемпионата России в июне. Ранее на общем собрании клубов РПЛ были озвучены две возможные даты возобновления сезона — 21 и 28 июня.

Это вполне реальные сроки. Очень хорошо, что РПЛ сегодня выработала такое предложение, теперь у клубов есть ясность. Если до 25 мая ничего не меняется, значит, чемпионат возобновляться не будет. Если шансы есть, конечно, лучше начать 21 июня, чтобы цикл был более ритмичный.

Но даже если 28 июня начнут, ничего страшного нет. Главное — до 2 августа закончить. Я считаю, что это очень своевременное, правильное и разумное решение.