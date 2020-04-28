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Агуэро: «Считаю себя одним из лучших нападающих мира»

сегодня, 11:18

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оценил свои игровые качества.

Я считаю себя одним из лучших нападающих мира. Моя сильная сторона – это умение находить пользу из свободного пространства. Еще до того, как я определюсь с дальнейшими действиями, я ищу пенальти.

Я играю в несколько касаний и стараюсь быть сильным. В Премьер-лиге нельзя медлить в штрафной площади противника.

Ранее Агуэро высказался о своем партнере по сборной Аргентины Лионеле Месси.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:34
А может он прав ??????
Шатаут
Шатаут ответ 13ROS13 (раскрыть)
сегодня в 12:33
Но не все об этом говорят.... Скромность - одна из сторон величия... Не у всех она есть...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:30
Статистика на его стороне - пять сезонов подряд не меньше двадцатки в АПЛ, этот если доиграют наверняка станет шестым.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ 964drf3zv9rx (раскрыть)
сегодня в 12:29
Высокомерный, кто себя считает лучшим ,причем во все времена-это Роналду.
Агуэро считает себя ОДНИМ из лучших. Это нормально, адекватно и справедливо с его стороны.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 11:53
ну в 20-ку должен войти из лучших
13ROS13
13ROS13
сегодня в 11:48
Все себя считают лучшими в своем деле.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:23
ну это то понятно))хотя я думаю многие не согласны в том числе и я)))
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN
сегодня в 11:22
50/50
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:21
Так и есть) но не думал, что кун будет так говорит о себе
964drf3zv9rx
964drf3zv9rx
сегодня в 11:19
Высокомерный, раз себя считает лучшим.
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