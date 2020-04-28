Агуэро: «Считаю себя одним из лучших нападающих мира»

Нападающий «Манчестер Сити» оценил свои игровые качества.

Я считаю себя одним из лучших нападающих мира. Моя сильная сторона – это умение находить пользу из свободного пространства. Еще до того, как я определюсь с дальнейшими действиями, я ищу пенальти.

Я играю в несколько касаний и стараюсь быть сильным. В Премьер-лиге нельзя медлить в штрафной площади противника.