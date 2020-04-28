Агуэро: «Считаю себя одним из лучших нападающих мира»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оценил свои игровые качества.
Я считаю себя одним из лучших нападающих мира. Моя сильная сторона – это умение находить пользу из свободного пространства. Еще до того, как я определюсь с дальнейшими действиями, я ищу пенальти.
Я играю в несколько касаний и стараюсь быть сильным. В Премьер-лиге нельзя медлить в штрафной площади противника.
Ранее Агуэро высказался о своем партнере по сборной Аргентины Лионеле Месси.
Агуэро считает себя ОДНИМ из лучших. Это нормально, адекватно и справедливо с его стороны.
Агуэро считает себя ОДНИМ из лучших. Это нормально, адекватно и справедливо с его стороны.