Шукер: «Бензема, без сомнений, один из лучших игроков мира»

Экс-нападающий «Реала» и сборной Хорватии Давор Шукер поделился мнением о действующем форварде мадридского клуба Кариме Бензема.
Мне нравится игра Бензема в роли «девятки». Он уже входит в историю мадридского «Реала».
Мне нравится то, как он играет. Нет никаких сомнений в том, что это один из лучших футболистов мира.
Я могу только пожелать ему всего наилучшего, чтобы он забил ещё много-много голов. Ведь, в конце концов, именно по этому показателю оценивают нападающих. Нужно много забивать, чтобы оставаться на вершине.
Ранее экс-игрок «Спартака» поделился историей из периода совместного проживания с Бензема на базе «Лиона».