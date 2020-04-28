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Шукер: «Бензема, без сомнений, один из лучших игроков мира»

сегодня, 03:56

Экс-нападающий «Реала» и сборной Хорватии Давор Шукер поделился мнением о действующем форварде мадридского клуба Кариме Бензема.

Мне нравится игра Бензема в роли «девятки». Он уже входит в историю мадридского «Реала».

Мне нравится то, как он играет. Нет никаких сомнений в том, что это один из лучших футболистов мира.

Я могу только пожелать ему всего наилучшего, чтобы он забил ещё много-много голов. Ведь, в конце концов, именно по этому показателю оценивают нападающих. Нужно много забивать, чтобы оставаться на вершине.

Ранее экс-игрок «Спартака» поделился историей из периода совместного проживания с Бензема на базе «Лиона».

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Все комментарии
SSPZ
SSPZ
сегодня в 07:23
Неплохой игрок, только и всего. Но и это немало.
Clavан
Clavан
сегодня в 05:58
Хорошо сказал.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:20
Карим стал ещё лучше после ухода Рона.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:57
Хороший , но таких как он много.
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