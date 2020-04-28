Шукер: «Бензема, без сомнений, один из лучших игроков мира»

Экс-нападающий «Реала» и сборной Хорватии поделился мнением о действующем форварде мадридского клуба .

Мне нравится игра Бензема в роли «девятки». Он уже входит в историю мадридского «Реала».

Мне нравится то, как он играет. Нет никаких сомнений в том, что это один из лучших футболистов мира.

Я могу только пожелать ему всего наилучшего, чтобы он забил ещё много-много голов. Ведь, в конце концов, именно по этому показателю оценивают нападающих. Нужно много забивать, чтобы оставаться на вершине.