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«Валенсия» и «Реал» два года вели переговоры о переходе Давида Вильи

сегодня, 08:51

Экс-нападающий «Барселоны» Давид Вилья рассказал, что до перехода в каталонский клуб мог продолжить карьеру в «Реале».

Я сказал «Валенсии», что уйду, когда они захотят. Согласны должны быть и клуб, и игрок. «Валенсия» и «Реал» два года вели переговоры, но они не увенчались успехом.

В «Барселоне» я должен был играть иначе. Это дорогого стоило. Гвардиола и мои новые товарищи по команде помогли мне. Они дали мне возможность измениться, хотя я все время играл на другой позиции.

Ранее Вилья поделился мнением о капитане каталонского клуба Лионеле Месси.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:57
Вилья+сильва отличная связка была у валенсии
beefs
beefs
сегодня в 08:57
воспоминания, да чего то стоят
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:53
вот как бывает))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:52
Вот они бюрократы то...
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