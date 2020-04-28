«Валенсия» и «Реал» два года вели переговоры о переходе Давида Вильи

Экс-нападающий «Барселоны» рассказал, что до перехода в каталонский клуб мог продолжить карьеру в «Реале».

Я сказал «Валенсии», что уйду, когда они захотят. Согласны должны быть и клуб, и игрок. «Валенсия» и «Реал» два года вели переговоры, но они не увенчались успехом.

В «Барселоне» я должен был играть иначе. Это дорогого стоило. Гвардиола и мои новые товарищи по команде помогли мне. Они дали мне возможность измениться, хотя я все время играл на другой позиции.