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Де Брюйне намерен побить рекорд Анри по ассистам

сегодня, 16:48

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне намерен побить рекорд экс-нападающего лондонского «Арсенала» Тьерри Анри по количеству ассистов в АПЛ за сезон.

В сезоне 2002-2003 Анри отдал 20 результативных передач, что до сих пор является рекордом. Де Брюйне имеет 16 передач в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Чувствую, что у меня уже 17 голевых пасов. Знаю, что меня лишили одного ассиста в матче против «Арсенала». Не знаю, почему они это сделали. Мы всегда шутили с Анри в сборной Бельгии. Я увидел его и сказал: «В этом сезоне я приду за тобой».

16 результативных передач — хороший результат, который показывает креативного футболиста. Если я не побью рекорд, всё равно продолжу пытаться сделать это. Когда устанавливаешь достижение, чувствуешь гордость. Так было со мной в Германии. Это великолепно.

Ранее аналитик Джейми Реднапп восхитился игрой Де Брюйне в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
Youngberg
Youngberg
сегодня в 18:37
де Брюйне сможет, побьёт без проблем.
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус
сегодня в 17:50
удачи
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:33
Кевин может, если только дадут доиграть.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:14
Вполне может превзойти Анри.
Adepta
Adepta
сегодня в 16:53
Удачи ему!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:50
Лишь бы апл продолжили, тогда возможно, ну и без травм конечно))
13ROS13
13ROS13
сегодня в 16:49
Удачи ему в этом!
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