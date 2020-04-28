Де Брюйне намерен побить рекорд Анри по ассистам

Полузащитник «Манчестер Сити» намерен побить рекорд экс-нападающего лондонского «Арсенала» по количеству ассистов в АПЛ за сезон.

В сезоне 2002-2003 Анри отдал 20 результативных передач, что до сих пор является рекордом. Де Брюйне имеет 16 передач в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Чувствую, что у меня уже 17 голевых пасов. Знаю, что меня лишили одного ассиста в матче против «Арсенала». Не знаю, почему они это сделали. Мы всегда шутили с Анри в сборной Бельгии. Я увидел его и сказал: «В этом сезоне я приду за тобой».

16 результативных передач — хороший результат, который показывает креативного футболиста. Если я не побью рекорд, всё равно продолжу пытаться сделать это. Когда устанавливаешь достижение, чувствуешь гордость. Так было со мной в Германии. Это великолепно.