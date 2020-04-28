Чеферин: «Я не боюсь за будущее футбола»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о чрезвычайной ситуации в футбольном мире, вызванной пандемией коронавируса.

Коронавирус остановил все, включая футбол. Очевидно, последствия будут, но футбол — это позитивная энергия, и лично я по нему очень скучаю.

Я не боюсь за будущее этого вида спорта и не согласен с апокалиптическими прогнозами тех, кто говорит, что футбол больше не будет таким массовым. Понятно, что для того, чтобы все нормализовалось, потребуется время, но мы выберемся из этого.