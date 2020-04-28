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Чеферин: «Я не боюсь за будущее футбола»

сегодня, 15:29

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о чрезвычайной ситуации в футбольном мире, вызванной пандемией коронавируса.

Коронавирус остановил все, включая футбол. Очевидно, последствия будут, но футбол — это позитивная энергия, и лично я по нему очень скучаю.

Я не боюсь за будущее этого вида спорта и не согласен с апокалиптическими прогнозами тех, кто говорит, что футбол больше не будет таким массовым. Понятно, что для того, чтобы все нормализовалось, потребуется время, но мы выберемся из этого.

Ранее Чеферин прокомментировал перенос женского Евро.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:11
футбол вечная игра!! он может меняться но будет всегда!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:42
Главное начать играть.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:38
А президенту то зарплату не сократили.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 15:32
Чеферин: «Я не боюсь за будущее футбола, я уже наворовал!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:30, ред.
Оно никуда не денется...
beefs
beefs
сегодня в 15:30
конечно футбол никуда не денется
Adepta
Adepta
сегодня в 15:30
Это он смело сказал.
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