Чеферин: «Я не боюсь за будущее футбола»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о чрезвычайной ситуации в футбольном мире, вызванной пандемией коронавируса.
Коронавирус остановил все, включая футбол. Очевидно, последствия будут, но футбол — это позитивная энергия, и лично я по нему очень скучаю.
Я не боюсь за будущее этого вида спорта и не согласен с апокалиптическими прогнозами тех, кто говорит, что футбол больше не будет таким массовым. Понятно, что для того, чтобы все нормализовалось, потребуется время, но мы выберемся из этого.
Ранее Чеферин прокомментировал перенос женского Евро.