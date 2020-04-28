Маркизио рассказал, как отчитал Погба за уход из «Ювентуса»

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сегодня, 14:36

Бывший полузащитник «Ювентуса» в разговоре со Sport Mediaset рассказал о встрече с хавбеком «Манчестер Юнайтед» .

В прошлом году я встретился с ним на частном мероприятии и отчитал его. Я сказал, что он ошибся, когда решил перебраться в Манчестер, и что он должен был остаться в «Ювентусе».

Маркизио добавил, что надеется на возвращение Погба в «Ювентус».

Сейчас ситуация немного изменилась, полузащита «Юве» претерпела изменения, но я надеюсь, что он вернется, поскольку это будет хорошо как для него, так и для команды. Он уже знаком с Серией А. К тому же он усилит и без того грозный состав «Ювентуса».

Отметим, что ранее Маркизио высказался о полузащите «Ювентуса».