Каннаваро вспомнил, как ему пришлось уйти из «Юве» после Кальчополи

Бывший итальянский футболист вспомнил о 2006 годе, когда ему пришлось покинуть «Ювентус» после скандала Кальчополи.

Не всегда всё происходит так, как ты этого хочешь. В тот период «Ювентусу» пришлось меня продать, чтобы разгрузить бюджетный баланс. Они продали меня и Эмерсона в «Реал», Тюрама и Дзамбротту — в «Барселону», а Ибрагимович и Виейра перешли в «Интер». Те, кто остался с клубом в Серии Б, сделали уникальную вещь, они вернули «Юве» туда, где он заслуживает находиться. Когда футболист выступает за «Ювентус», он понимает разницу между игрой в футбол и победой. В «Ювентусе» ты понимаешь, что тебя здесь ждут твои лучшие годы.