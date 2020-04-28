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Каннаваро вспомнил, как ему пришлось уйти из «Юве» после Кальчополи

сегодня, 12:11

Бывший итальянский футболист Фабио Каннаваро вспомнил о 2006 годе, когда ему пришлось покинуть «Ювентус» после скандала Кальчополи

Не всегда всё происходит так, как ты этого хочешь. В тот период «Ювентусу» пришлось меня продать, чтобы разгрузить бюджетный баланс. Они продали меня и Эмерсона в «Реал», Тюрама и Дзамбротту — в «Барселону», а Ибрагимович и Виейра перешли в «Интер». Те, кто остался с клубом в Серии Б, сделали уникальную вещь, они вернули «Юве» туда, где он заслуживает находиться. Когда футболист выступает за «Ювентус», он понимает разницу между игрой в футбол и победой. В «Ювентусе» ты понимаешь, что тебя здесь ждут твои лучшие годы. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:41
всё пройдёт и сегодня когда нибудь станет историей ))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:30
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 12:29, ред.
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 12:29
      😂😂😂Предательство теперь называется "разгруть ведомость"
      Фигу разгрузил ведомость Барсы
      Торрес ведомость Ливерпуля.
      Левандовски - боруссии.
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 12:13
      А что он ещё вспомнит.
      Adepta
      Adepta
      сегодня в 12:12
      Теперь это все в прошлом.
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