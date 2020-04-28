Лингард: «Я сражался, чтобы попасть в первую команду МЮ»

Полузащитник рассказал о том, как ему удалось пробиться в первую команду «Манчестер Юнайтед».

Я всегда был очень маленьким. Когда играл в команде U18, много игр проводил за U16, поскольку многие ребята были больше меня. Но меня это не останавливало. Я всегда упорно работал.

Иногда сбиваешься с курса. Я ушёл в аренду, где мне пришлось биться за свое место, а потом, вернувшись в МЮ , где должен был бороться за место в составе. В первой игре за основу я получил травму и пропустил полгода. У меня было много падений, но если продолжаешь сражаться, работать и верить, мечты сбудутся.