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Лингард: «Я сражался, чтобы попасть в первую команду МЮ»

сегодня, 12:16

Полузащитник Джесси Лингард рассказал о том, как ему удалось пробиться в первую команду «Манчестер Юнайтед».

Я всегда был очень маленьким. Когда играл в команде U18, много игр проводил за U16, поскольку многие ребята были больше меня. Но меня это не останавливало. Я всегда упорно работал. 

Иногда сбиваешься с курса. Я ушёл в аренду, где мне пришлось биться за свое место, а потом, вернувшись в МЮ, где должен был бороться за место в составе. В первой игре за основу я получил травму и пропустил полгода. У меня было много падений, но если продолжаешь сражаться, работать и верить, мечты сбудутся.

МЮ — самый большой клуб в мире, поэтому начинать путь к первой команде было непросто. Можно столкнуться со многими трудностями, но, когда добиваешься намеченной цели и начинаешь играть за первую команду неделя за неделей, дорожишь каждым мгновением, которое ты пережил.

Ранее появились слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» может продать Лингарда.

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Все комментарии
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
сегодня в 13:58
В Нюкасл её
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:51
Пора прекратить мучиться и найти клуб попроще.
Adepta
Adepta
сегодня в 12:52
Без сражений в жизни никуда.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:48
Лингардиньо канешна насмеши)))
drug01
drug01
сегодня в 12:24
Не всегда бывает легко надо терпеть
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 12:20
Это нужно было делать.
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