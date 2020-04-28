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Де Бур: «Де Лигт будет одним из лучших защитников этой эпохи»

сегодня, 15:26

Бывший нидерландский футболист Рональд де Бур в интервью La Gazzetta dello Sport похвалил защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта.

Я приметил де Лигта, когда проходил курсы в Академии «Аякса», мне сразу понравился его характер: серьезный, интеллигентный, вежливый, никогда не жалуется. 

Я помню его, когда он был в команде U-14, а в следующем сезоне, когда вернулся в клуб, то вырос сразу на 30 сантиметров. Он всегда обладал качествами хорошего защитника, понимающего, откуда нужно ждать опасность. 

Де Лигт будет одним из лучших защитников этой эпохи, я уверен в этом. 

Ранее ходили слухи, что де Лигт может перебраться в «Барселону»

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
сегодня в 19:12
Такое сфабрикованное дело, что до сих пор Ювентус занимается подкупом судей
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
сегодня в 19:01
это бестолковое стадо подразумевает, а знающие и грамотные люди подразумевают Великий клуб и сфабрикованное дело. Аха-ха)
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
сегодня в 18:57
Говорим Ювентус - подразумеваем подкуп судей в Серии А, договорные матчи и ссылку в Серию Б
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 18:45
Хочешь сказать, что чел с аватаром погонщика верблюдов объективнее? Аха-ха)
Всё объективно. Говорим Реал - подразумеваем Оливера, Чакира, Клатенбурга, Кашшаи. Говорим Барса - подразумеваем Эвребе, Буззаку, Айтекина, Чакира. Говорим ливерпуль - подразумеваем Скамину. Аха-ха)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 18:42
тем более, когда остальное уже надорвано. Аха-ха)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 18:42
Если останется в Ювентусе.
Legend 6
Legend 6 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 18:22
А твой ответ, или этого потомка царя, объективен?)))
juvenale
juvenale ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 17:53
ну когда по факту ответить нечего, остается только живот надрывать)
Legend 6
Legend 6 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 17:35
Все, я сейчас живот надорву)))
Вы с Князем меня уморили)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 17:34
А если бы у цыганских кабинетов рояля и бурсы не было бы Чакиров, Оливеров, Клатенбургов, Эвребе, Буззак, Штарков и Айтекинов, то они бы из группы не выходили.
juvenale
juvenale ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 17:14, ред.
он как раз и перешел по спортивным причинам....Ювентус за последние годы играет успешнее каталонии,которая каждый год с позором и разгромом вылетает из лч,да и защитнику лучше в Италии играть и глупо сравнивать успехи псж и Юве в лч,это вообще разный уровень
Legend 6
Legend 6 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 17:06
Перейти перешёл, но причину то мы знаем. И это не спортивная мотивация)
С тем же успехом он мог перейти в ПСЖ))) чтобы надеяться на победу в ЛЧ)))
juvenale
juvenale ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 17:00
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 16:16
    Если перейдёт в нормальный клуб, может и вырастет.
    13ROS13
    13ROS13
    сегодня в 15:50
    Сейчас это почему-то не заметно.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 15:42
    Пока это просто перспективный парень, очень часто ошибающийся.
    Посмотрим чем нас удивит в будущем???
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 15:33
    Возможно ДА а может и НЕТ.
    beefs
    beefs
    сегодня в 15:29
    время непременно покажет
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 15:26
    возможно и будет
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