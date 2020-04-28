Де Бур: «Де Лигт будет одним из лучших защитников этой эпохи»

Бывший нидерландский футболист Рональд де Бур в интервью La Gazzetta dello Sport похвалил защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта.
Я приметил де Лигта, когда проходил курсы в Академии «Аякса», мне сразу понравился его характер: серьезный, интеллигентный, вежливый, никогда не жалуется.
Я помню его, когда он был в команде U-14, а в следующем сезоне, когда вернулся в клуб, то вырос сразу на 30 сантиметров. Он всегда обладал качествами хорошего защитника, понимающего, откуда нужно ждать опасность.
Де Лигт будет одним из лучших защитников этой эпохи, я уверен в этом.
Ранее ходили слухи, что де Лигт может перебраться в «Барселону».
Всё объективно. Говорим Реал - подразумеваем Оливера, Чакира, Клатенбурга, Кашшаи. Говорим Барса - подразумеваем Эвребе, Буззаку, Айтекина, Чакира. Говорим ливерпуль - подразумеваем Скамину. Аха-ха)
Всё объективно. Говорим Реал - подразумеваем Оливера, Чакира, Клатенбурга, Кашшаи. Говорим Барса - подразумеваем Эвребе, Буззаку, Айтекина, Чакира. Говорим ливерпуль - подразумеваем Скамину. Аха-ха)
Вы с Князем меня уморили)
Вы с Князем меня уморили)
С тем же успехом он мог перейти в ПСЖ))) чтобы надеяться на победу в ЛЧ)))
С тем же успехом он мог перейти в ПСЖ))) чтобы надеяться на победу в ЛЧ)))
Посмотрим чем нас удивит в будущем???
Посмотрим чем нас удивит в будущем???