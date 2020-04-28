Де Бур: «Де Лигт будет одним из лучших защитников этой эпохи»

Бывший нидерландский футболист в интервью La Gazzetta dello Sport похвалил защитника «Ювентуса» .

Я приметил де Лигта, когда проходил курсы в Академии «Аякса», мне сразу понравился его характер: серьезный, интеллигентный, вежливый, никогда не жалуется.

Я помню его, когда он был в команде U-14, а в следующем сезоне, когда вернулся в клуб, то вырос сразу на 30 сантиметров. Он всегда обладал качествами хорошего защитника, понимающего, откуда нужно ждать опасность.

Де Лигт будет одним из лучших защитников этой эпохи, я уверен в этом.