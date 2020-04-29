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Европейские гранды заинтересованы в «новом Погба» из «Барселоны»

сегодня, 10:29

Полузащитник «Барселоны Б» Карума Мориба привлек внимание европейских топ-клубов.

17-летний испанец очень напоминает своим стилем игры хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, поэтому скауты уже окрестили каталонского вундеркинда «новым Погба». Мориба отличается отличной скоростью и дальними ударами, однако не обделен и оборонительными качествами. Как отмечают скауты, талант «Барселоны» умеет хорошо возвращать владение, а также является великолепным командным игроком.

Европейские гранды, среди которых «Челси», «Манчестер Сити» и «Ювентус», пристально следят за игрой «нового Погба». Однако клубам будет очень сложно переманить хавбека, ведь в январе 2019 года каталонский клуб заключил с Мориба новый контракт с суммой отступных в 100 млн евро.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ SHEARER ALAN (раскрыть)
сегодня в 11:38
Потому что сама барселона лучше купит пристарелого Пьянича, Виллиана или другую шляпу. А свои по арендам.
Если и этот игрок уйдет в другой клуб, то можно прикрывать академию. За последние годы ушло очень много супер талантливых ребят.
Из последних- Хави Симонс. В ПСЖ. Это огромная ошибка руководства Барсы.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:19
Реальная стоимость в 10 раз завышена.
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN
сегодня в 10:41
А почему им сама Барселона не заинтересована?
Интересно однако!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:31
ну это пока не так))
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