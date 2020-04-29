Европейские гранды заинтересованы в «новом Погба» из «Барселоны»

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сегодня, 10:29

Полузащитник «Барселоны Б» привлек внимание европейских топ-клубов.

17-летний испанец очень напоминает своим стилем игры хавбека «Манчестер Юнайтед» , поэтому скауты уже окрестили каталонского вундеркинда «новым Погба». Мориба отличается отличной скоростью и дальними ударами, однако не обделен и оборонительными качествами. Как отмечают скауты, талант «Барселоны» умеет хорошо возвращать владение, а также является великолепным командным игроком.

Европейские гранды, среди которых «Челси», «Манчестер Сити» и «Ювентус», пристально следят за игрой «нового Погба». Однако клубам будет очень сложно переманить хавбека, ведь в январе 2019 года каталонский клуб заключил с Мориба новый контракт с суммой отступных в 100 млн евро.