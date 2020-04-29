Флик провел телефонный разговор с Сане

SportBild сообщает, что «Бавария» близка к трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.
Утверждается, что главный тренер немецкого клуба Ханс-Дитер Флик провел 30-минутный телефонный разговор с игроком по поводу возможного трансфера.
SportBild сообщает, что «Бавария» близка к трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.
Утверждается, что главный тренер немецкого клуба Ханс-Дитер Флик провел 30-минутный телефонный разговор с игроком по поводу возможного трансфера.
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