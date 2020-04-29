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Флик провел телефонный разговор с Сане

сегодня, 10:04

SportBild сообщает, что «Бавария» близка к трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане

Утверждается, что главный тренер немецкого клуба Ханс-Дитер Флик провел 30-минутный телефонный разговор с игроком по поводу возможного трансфера. 

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:30
.
sihafazatron
sihafazatron ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 10:20
разговаривали 2 минуты, а потом:
-ты клади трубку первым
-нет, ты клади
........
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:09
ну это конечно о многом говорит))))))))))))
ДСА
ДСА
сегодня в 10:09
30 минут обсуждали зарплату!
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