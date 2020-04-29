МЮ может заплатить € 12 млн за Салису

«Манчестер Юнайтед» собирается приобрести защитника «Вальядолида» Мохамеда Салису в ближайшее трансферное окно. МЮ рассматривает возможность использования пункта о сумме отступных, прописанного в контракте игрока. Сумма отступных за Салису составляет 12 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на AS.
Указывается, что в услугах Салису также заинтересованы «Атлетико» и «Реал». При этом «Вальядолид» намерен удержать игрока и хочет продлить с ним контракт, действующий до лета 2022 года.
Отметим, по слухам, МЮ также претендует на полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу.