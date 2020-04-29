МЮ может заплатить € 12 млн за Салису

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сегодня, 09:28

«Манчестер Юнайтед» собирается приобрести защитника «Вальядолида» в ближайшее трансферное окно. МЮ рассматривает возможность использования пункта о сумме отступных, прописанного в контракте игрока. Сумма отступных за Салису составляет 12 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на AS.

Указывается, что в услугах Салису также заинтересованы «Атлетико» и «Реал». При этом «Вальядолид» намерен удержать игрока и хочет продлить с ним контракт, действующий до лета 2022 года.