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Моуриньо: «Возобновление сезона? Я скучаю, но мы должны быть терпеливы»

сегодня, 10:13

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо поделился мнением о возможном возобновлении сезона в английской Премьер-Лиге.

Я скучаю по футболу. Но я предпочитаю говорить, что скучаю по нашему футбольному миру, как, по-моему, и все мы. Футбол — это просто часть моего мира. Но мы должны быть терпеливы, это борьба, которую мы все должны вести.

Если мы проведем оставшиеся девять матчей в этом сезоне, это будет хорошо для каждого из нас. Это будет хорошо для футбола, для Премьер-Лиги.

Если мы будем играть при закрытых дверях, это не означает, что мы будем играть без зрителей. Миллионы людей по телевизору будут наблюдать за происходящим. Поэтому, если однажды мы войдем на этот пустой стадион, он не будет пустым, совсем нет.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» пока не планирует сокращать зарплаты.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:55
ты прав старик))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:14
Правильно маур глаголит.
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