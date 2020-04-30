Кох: «Лучшим тренером в своей карьере я считаю Томаса Тухеля»

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сегодня, 09:05

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» и «Майнца» заявил, что считает , ныне возглавляющего ПСЖ , лучшим тренером в своей карьере. Кох работал под руководством Томаса в «Майнце».

Лучшим тренером в своей карьере я считаю Томаса Тухеля. При нем у меня было большое желание тренироваться каждый день, мы постоянно узнавали что-то новое. Он очень круто общается с игроками, меня это поразило.