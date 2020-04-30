ГлавнаяНовости

Кох: «Лучшим тренером в своей карьере я считаю Томаса Тухеля»

сегодня, 09:05

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» и «Майнца» Юлиан Кох заявил, что считает Томаса Тухеля, ныне возглавляющего ПСЖ, лучшим тренером в своей карьере. Кох работал под руководством Томаса в «Майнце».

Лучшим тренером в своей карьере я считаю Томаса Тухеля. При нем у меня было большое желание тренироваться каждый день, мы постоянно узнавали что-то новое. Он очень круто общается с игроками, меня это поразило.

Тем временем появилась информация, что Аллегри может сменить Тухеля на посту главного тренера ПСЖ

Все новости
Ансуа: «Не знаю Ибрагимовича как человека, но говорят он очень странный»
Сегодня, 11:27 Комментарии1
Вудворд: «Мы полностью доверяем Сульшеру»
Сегодня, 11:03 Комментарии1
Агент Гуйе — о трансфере в «Уотфорд»: «Сделка еще не состоялась»
Сегодня, 10:42 Комментарии1
Моуриньо: «Возобновление сезона? Я скучаю, но мы должны быть терпеливы»
Сегодня, 10:13 Комментарии2
Неста: «Я бы остался навсегда в „Лацио“, если бы не финансовые проблемы»
Сегодня, 09:51 Комментарии5
Вентола: «Мой наследник? Я вижу себя в Белотти»
Сегодня, 09:20 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
milanetto9
milanetto9
сегодня в 09:30
сочувствую
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:08
пусть считает))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:06
Имеет право на мнение...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100