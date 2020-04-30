Кох: «Лучшим тренером в своей карьере я считаю Томаса Тухеля»

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» и «Майнца» Юлиан Кох заявил, что считает Томаса Тухеля, ныне возглавляющего ПСЖ, лучшим тренером в своей карьере. Кох работал под руководством Томаса в «Майнце».
Лучшим тренером в своей карьере я считаю Томаса Тухеля. При нем у меня было большое желание тренироваться каждый день, мы постоянно узнавали что-то новое. Он очень круто общается с игроками, меня это поразило.
Тем временем появилась информация, что Аллегри может сменить Тухеля на посту главного тренера ПСЖ.