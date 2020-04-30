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Жоржиньо: «Первое время в „Челси“ я задумывался об уходе из клуба»

сегодня, 08:12

Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал, что хотел покинуть лондонский клуб после перехода из «Наполи» в 2018 году.

В прошлом году фанаты часто придирались ко мне, потому что я прибыл с другим тренером (Сарри — прим.). По моему мнению, в конечном итоге я услышал некоторые вещи, которые были несправедливы. Но я никогда не оспаривал мнения фанатов и других людей, которые критиковали меня. Даже наоборот — это придало мне сил, потому что внутри я знал, что они ошибаются.

В глубине души я думал примерно так: «я докажу, что они ошибаются, и буду работать тихо, как всегда, потому что мне никогда не было легко».

Я пережил такие моменты в каждом клубе, за который играл – этот сложный момент, когда сомнение может прийти и заставить вас задаться вопросом: должен ли я просто покинуть это место? Может быть, здесь для меня нет места.

Но я принимаю такие вызовы и никогда не отступаю. Это придает мне больше сил, чтобы работать еще усерднее, чтобы доказать всем, на что я способен.

Ранее появилась информация, что «Челси» не собирается продавать Жоржиньо

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:30
молодец что не сдался))
ДСА
ДСА
сегодня в 08:59
В итоге сделал правильный выбор.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 08:57
Хороший опыт, но пора возвращаться в Италию, а то у Сарри без Жоржи саррибол как-то не склеивается.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:46
Так бывает частенько и с многими так, что нужно в себе выработать терпение.
ku7y5rua5cb3
ku7y5rua5cb3
сегодня в 08:15
Аклиматизировался долго, а как привык, так все устраивать начало.
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