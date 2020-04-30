Гравина: «Досрочное завершение сезона — смерть для итальянского футбола»

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина прокомментировал возможное досрочное завершение сезона.

Пока я являюсь президентом Федерации, никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона. Считаю, что это будет означать смерть всего итальянского футбола. Если чемпионат завершить досрочно, то мы потеряем 700-800 млн евро. При продолжении сезона с пустыми трибунами потери составят около 300 млн, в случае же возобновления турнира со зрителями — 100-150 млн.