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Гравина: «Досрочное завершение сезона — смерть для итальянского футбола»

сегодня, 09:08

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина прокомментировал возможное досрочное завершение сезона.

Пока я являюсь президентом Федерации, никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона. Считаю, что это будет означать смерть всего итальянского футбола. Если чемпионат завершить досрочно, то мы потеряем 700-800 млн евро. При продолжении сезона с пустыми трибунами потери составят около 300 млн, в случае же возобновления турнира со зрителями — 100-150 млн.

Ранее стало известно, что УЕФА может пересмотреть сроки завершения сезонов в Европе.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:38
больно но не смертельно))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:21
Не смерть конечно но будут большие проблемы.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:10
Ну очень пессимистично.
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