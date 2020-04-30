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Вудворд: «Мы полностью доверяем Сульшеру»

сегодня, 11:03

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил, что клуб выражает вотум доверия главному тренеру команду Оле-Гуннару Сульшеру

Нашей приоритетной задачей всегда было укрепление состава и развитие клубного успеха. Но нужно смотреть и в будущее. Нам повезло, что наш клуб в финансовом плане чувствует себя очень хорошо в сравнении со многими другими командами, но никто не застрахован от экономических проблем.

Мы хотим оставаться конкурентоспособными на трансферном рынке. Я говорил и продолжаю говорить, что мы полностью доверяем Сульшеру, поддерживаем его во всех начинаниях.

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shlomo
shlomo
сегодня в 11:11
Это хорошо, что есть доверие
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