Вудворд: «Мы полностью доверяем Сульшеру»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил, что клуб выражает вотум доверия главному тренеру команду .

Нашей приоритетной задачей всегда было укрепление состава и развитие клубного успеха. Но нужно смотреть и в будущее. Нам повезло, что наш клуб в финансовом плане чувствует себя очень хорошо в сравнении со многими другими командами, но никто не застрахован от экономических проблем.

Мы хотим оставаться конкурентоспособными на трансферном рынке. Я говорил и продолжаю говорить, что мы полностью доверяем Сульшеру, поддерживаем его во всех начинаниях.