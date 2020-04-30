Агуэро: «У Месси была возможность уйти из „Барселоны“»

Форвард «Манчестер Сити» в интервью Mega TV похвалил нападающего «Барселоны» , с котором выступает за сборную Аргентины.

Он символ и легенда «Барселоны». Через состав каталонцев уже прошло очень много игроков, но Лео всегда там. Я знаю, что у него была возможность уйти, но он решил остаться. Из-за денег? Нет, просто он счастлив в «Барселоне». Он идентифицирует себя с этим клубом и чувствует себя там спокойно.