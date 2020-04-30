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Агуэро: «У Месси была возможность уйти из „Барселоны“»

сегодня, 18:12

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в интервью Mega TV похвалил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, с котором выступает за сборную Аргентины.

Он символ и легенда «Барселоны». Через состав каталонцев уже прошло очень много игроков, но Лео всегда там. Я знаю, что у него была возможность уйти, но он решил остаться. Из-за денег? Нет, просто он счастлив в «Барселоне». Он идентифицирует себя с этим клубом и чувствует себя там спокойно. 

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ NGYRZ (раскрыть)
сегодня в 19:03
Месси в М Сити,в ПСЖ мог больше получать.Семички купи и к бабулям обсуждать Месси!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 19:01
Куда он уйдёт,ему барсуки мавзолей построят на стадионе!
League1
League1
сегодня в 18:40
Никогда он не уйдёт из барсы. Здесь всё взаимовыгодно сошлось. Гномяра боится уйти и поменять обстановку, иначе крах и полный позор. И барсе он тоже выгоден: народ валом ходит посмотреть на распиаренного бездаря, громящего осасуны.
Charismatic
Charismatic
сегодня в 18:36
То ли дело раналда, которая за деньгами бегает по клубам.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 18:27
Аргентинский Мойша быльше ни в одном клубе не сможет играть ,так как на него никто не захочет пахать,вернее на его славу!!!
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 18:19
Я знаю, что у него была возможность уйти, но он решил остаться. Из-за денег? Нет, просто он счастлив в «Барселоне».
____________

Счастлив из-за денег, которые он доит у Барселоны.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 18:15
Из-за денег? Нет, просто он счастлив в «Барселоне» c самой большой зарплатой в мире)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:13, ред.
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