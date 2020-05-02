Агуэро: «Не исключаю, что вернусь в Испанию после „Сити“»

Нападающий «Манчестер Сити» , чей контракт с «горожанами» истекает летом следующего года, высказался относительно своей будущей карьеры.

Мне трудно сказать. Я не думаю о том, что собираюсь делать после. Но знаю, что с каждым днём мой контракт приближается к своему истечению. Вероятно, последуют какие-то предложения, но посмотрим.

Пока что я хочу попытаться выиграть Лигу чемпионов с «Сити». Это было бы невероятным достижением для меня и для клуба.

Но я не задумывался о том, что буду делать после лета 2021-го. Кроме того, текущая ситуация всё усложняет. Если следующий сезон начнётся позже, то, вероятно, позже и закончится. Может быть, в августе. А контракты многих игроков истекают в июне. Посмотрим, как всё будет разрешаться.

Я не исключаю возвращения в Испанию или переезда в любую другую страну. Я не знаю, что буду делать. Сегодня мне хорошо и комфортно в Манчестере. Хочу в лучшем виде сделать всю работу здесь, а потом посмотрим.