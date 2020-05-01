Пьянич стал главной трансферной целью «Барселоны»

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вчера, 23:11

Каталонская «Барселона» нацелилась на подписание полузащитника «Ювентуса» .

Как сообщается, боснийский хавбек является приоритетным вариантом на позицию центрального полузащитника для «сине-гранатовых». Пьянич идеально подходит под систему «Барселоны», играет обеими ногами и уже долгое время выступает на высоком уровне.

Сам Пьянич также склоняется к переходу в каталонский клуб, однако командам предстоит пройти этап переговоров, прежде чем боснийский полузащитник сможет перейти в «Барселону».