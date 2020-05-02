Каррагер: «Гвардиола поднял стандарты АПЛ на новый уровень»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Каррагер отметил, что Гвардиола поднял на новый уровень стандарты для претендентов на титул чемпиона Англии, пишет источник со ссылкой на Telegraph.
Пеп Гвардиола поднял стандарты на новый уровень с тех пор, как он возглавил «Сити». Он побеждал так, как не побеждал никто из его предшественников. Из-за Пепа в Премьер-Лиге сложилась ситуация, при которой три поражения могут оказаться смертельными для чемпионских амбиций.
Отметим, что ранее о Гвардиоле высказался полузащитник «Ман Сити» Фернандиньо.