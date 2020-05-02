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Каррагер: «Гвардиола поднял стандарты АПЛ на новый уровень»

сегодня, 18:04

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Каррагер отметил, что Гвардиола поднял на новый уровень стандарты для претендентов на титул чемпиона Англии, пишет источник со ссылкой на Telegraph.

Пеп Гвардиола поднял стандарты на новый уровень с тех пор, как он возглавил «Сити». Он побеждал так, как не побеждал никто из его предшественников. Из-за Пепа в Премьер-Лиге сложилась ситуация, при которой три поражения могут оказаться смертельными для чемпионских амбиций.  

Отметим, что ранее о Гвардиоле высказался полузащитник «Ман Сити» Фернандиньо.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага ответ Оливье Гpуйяp (раскрыть)
сегодня в 19:34
Ну конечно Липпи,ну ты сравнил мальчик. ...
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 19:27
Кто круче: Липпи или Гвардиола?
Тага Дага
Тага Дага ответ Оливье Гpуйяp (раскрыть)
сегодня в 19:20
Гвардиолой возхищаются все..кроме глоров реала...думаю вы из этой партии.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 19:09
Куда ж без преданного фана Ювентуса, восхищающегося Гвардиолой. А при Гвардиоле МС проигрывал Монако))))
drug01
drug01
сегодня в 19:06
Он знает свое дело хорошо!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 18:59
Согласен....он и Клопп захватили эстафету от Сера Фергюсона...доминировать на поле не смотря кто играет с тобой. ..и никаких автобусов. ....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:34
Это деньги подняли АПЛ на новый уровень.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:06
не только его в этом заслуга))но он причастен))
shlomo
shlomo
сегодня в 18:05
Может быть и так, а может и не совсем
beefs
beefs
сегодня в 18:04
это его достижение
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