Каррагер: «Гвардиола поднял стандарты АПЛ на новый уровень»

Бывший защитник «Ливерпуля» высказался о наставнике «Манчестер Сити» . Каррагер отметил, что Гвардиола поднял на новый уровень стандарты для претендентов на титул чемпиона Англии, пишет источник со ссылкой на Telegraph.

Пеп Гвардиола поднял стандарты на новый уровень с тех пор, как он возглавил «Сити». Он побеждал так, как не побеждал никто из его предшественников. Из-за Пепа в Премьер-Лиге сложилась ситуация, при которой три поражения могут оказаться смертельными для чемпионских амбиций.