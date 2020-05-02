Зинченко: «Матвиенко мог бы усилить „Манчестер Сити“»

Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко похвалил защитника «Шахтера» Николая Матвиенко, которым минувшей зимой интересовался лондонский «Арсенал».
Кто из украинцев мог бы усилить «Сити»? Николай Матвиенко. Конечно, ему еще нужно работать, развиваться и прогрессировать. Конкурент на мою позицию? Да, хочу пригласить конкурента (смеется). Есть в Украине и другие талантливые ребята — Цыганков, Миколенко. Самое главное — попасть в хорошие руки, к своему тренеру, чтобы быть в своей команде и развиваться.