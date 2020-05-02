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Зинченко: «Матвиенко мог бы усилить „Манчестер Сити“»

сегодня, 16:01

Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко похвалил защитника «Шахтера» Николая Матвиенко, которым минувшей зимой интересовался лондонский «Арсенал».

Кто из украинцев мог бы усилить «Сити»? Николай Матвиенко. Конечно, ему еще нужно работать, развиваться и прогрессировать. Конкурент на мою позицию? Да, хочу пригласить конкурента (смеется). Есть в Украине и другие талантливые ребята — Цыганков, Миколенко. Самое главное — попасть в хорошие руки, к своему тренеру, чтобы быть в своей команде и развиваться.

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Все комментарии
старина
старина
сегодня в 17:02
нашу матвиенко заберите из Совфеда.Бесплатно
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:34
лавку полировать вместе веселее))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:08
Сам третий запасной и друга хочет рядом посадить, чтоб скучно не было ???
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:05
Зачем он нужен МС? Зинченко бредит.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:05
Время покажет ху из ху
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:04
Удачи Матвиенко в карьере
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