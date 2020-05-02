Зинченко: «Матвиенко мог бы усилить „Манчестер Сити“»

Игрок «Манчестер Сити» похвалил защитника «Шахтера» , которым минувшей зимой интересовался лондонский «Арсенал».

Кто из украинцев мог бы усилить «Сити»? Николай Матвиенко. Конечно, ему еще нужно работать, развиваться и прогрессировать. Конкурент на мою позицию? Да, хочу пригласить конкурента (смеется). Есть в Украине и другие талантливые ребята — Цыганков, Миколенко. Самое главное — попасть в хорошие руки, к своему тренеру, чтобы быть в своей команде и развиваться.