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Эмери: «У Неймара есть возможность принять эстафету от Месси и Роналду»

сегодня, 17:30

Бывший наставник «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился мнением о форварде парижской команды Неймаре. Нападающий играл под руководством Эмери в ПСЖ. В частности, экс-тренер парижан отметил, что Неймар может стать лучшим игроком мира, сообщает источник со ссылкой на EFE.

Я многому научился, наблюдая за его действиями на каждой тренировке и во время игр. У Неймара есть талант, но также у него есть способности и качества, чтобы реализовать этот талант. Думаю, у него есть возможность принять эстафету от Месси и Криштиану Роналду и быть лучшим игроком мира, и у него есть время, чтобы сделать это.  

Отметим, что ранее о Неймаре высказался главный тренер ПСЖ Томас Тухель.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:33
Рон неповторим!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:33
За такие слова Эмери заслужил звания тренеришки.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:18
Поздновато
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:07
Для этого таланта мало, нужен стержень, а у Неймара его нет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:05
У Неймара не получится, хлипковатый он какой-то
Альфамен
Альфамен ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 18:04
Прям с языка сняли....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:43
Ахах) Неймар наравне с ними карьеру завершит.
beefs
beefs
сегодня в 17:38
по моему уже поздно
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:38
не светит ему))
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