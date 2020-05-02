Эмери: «У Неймара есть возможность принять эстафету от Месси и Роналду»

Бывший наставник «Пари Сен-Жермен» поделился мнением о форварде парижской команды Неймаре. Нападающий играл под руководством Эмери в ПСЖ . В частности, экс-тренер парижан отметил, что Неймар может стать лучшим игроком мира, сообщает источник со ссылкой на EFE.

Я многому научился, наблюдая за его действиями на каждой тренировке и во время игр. У Неймара есть талант, но также у него есть способности и качества, чтобы реализовать этот талант. Думаю, у него есть возможность принять эстафету от Месси и Криштиану Роналду и быть лучшим игроком мира, и у него есть время, чтобы сделать это.