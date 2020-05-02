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Зинченко: «Шевченко и Гвардиола очень похожи»

сегодня, 16:08

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сравнил наставников Хосепа Гвардиолу и Андрея Шевченко

Они оба очень хорошо разбираются в тактике. Как пример — мы очень хорошо изучили Португалию. Да, где-то нам повезло, у португальцев были моменты, перекладина, но мы выжали максимум, выполнили установку тренеров и добились результата. Философия игры, расстановка футболистов, контроль мяча, дистанция, сплоченность на поле — по всем этим требованиям и показателям Шевченко и Гвардиола очень похожи. Поэтому, когда я приезжаю с «Манчестер Сити» в сборную Украины, мне не надо перестраиваться.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:17
возможно))ему виднее))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:12
Это похоже на лесть.
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