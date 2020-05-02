Зинченко: «Шевченко и Гвардиола очень похожи»

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» сравнил наставников и .

Они оба очень хорошо разбираются в тактике. Как пример — мы очень хорошо изучили Португалию. Да, где-то нам повезло, у португальцев были моменты, перекладина, но мы выжали максимум, выполнили установку тренеров и добились результата. Философия игры, расстановка футболистов, контроль мяча, дистанция, сплоченность на поле — по всем этим требованиям и показателям Шевченко и Гвардиола очень похожи. Поэтому, когда я приезжаю с «Манчестер Сити» в сборную Украины, мне не надо перестраиваться.