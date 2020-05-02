Халк — о коронавирусе: «Китай вернулся к обычной жизни»

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк похвалил правительство Китая в борьбе с коронавирусом.

Уже можно сказать, что в стране снова началась нормальная жизнь. Впрочем, еще нужно выполнять все меры предосторожности, если выходишь на улицу. Например, нужно надевать маску, если образуется толпа.

Сейчас всё гораздо спокойнее по сравнению с тем, что было в феврале. Всё работает в нормальном режиме, например, рестораны.

Мы видим, насколько важной была работа китайского правительства. Им удалось взять контроль над ситуацией, и результат пришел очень быстро. Надеюсь, что с пандемией сможет справиться весь мир.

Мы ещё не знаем, когда возобновится сезон. Понимаем, что нельзя рисковать здоровьем людей. Надеюсь, что скоро люди смогут пойти на стадион и насладиться футболом.