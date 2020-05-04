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Газидис хочет, чтобы Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»

сегодня, 15:00

«Милан» намерен продлить на следующий сезон контракт с форвардом Златаном Ибрагимовичем. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

По данным Gazzetta dello Sport, исполнительный директор «Милана» Иван Газидис готов сделать исключение для Златана и продлить соглашение с игроком, несмотря на план сбережения финансовых средств, действующий в клубе. Газидис уверен, что продление контракта будет выполнимо для «Милана».   

Отметим, ранее были названы условия, при которых Ибрагимович может остаться в «Милане».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:27
На Ибрагимовича у Милана вся надежда.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:06
Ибра помог несчсстному Милану возможно уговорят.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:06
Ещё проиграет
u3stxxm54zgw
u3stxxm54zgw
сегодня в 15:03
Надо оставлять носатого
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