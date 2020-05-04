Газидис хочет, чтобы Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»

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сегодня, 15:00

«Милан» намерен продлить на следующий сезон контракт с форвардом . Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

По данным Gazzetta dello Sport, исполнительный директор «Милана» Иван Газидис готов сделать исключение для Златана и продлить соглашение с игроком, несмотря на план сбережения финансовых средств, действующий в клубе. Газидис уверен, что продление контракта будет выполнимо для «Милана».

Отметим, ранее были названы условия, при которых Ибрагимович может остаться в «Милане».