«Барселона» собирается продлить контракты Месси и Суареса

«Барселона» намерена продлить соглашения с рядом ключевых игроков.
Главной целью каталонского клуба является продление контракта с лидером команды Лионелем Месси, соглашение которого истекает в 2021 году. Однако, как сообщается, руководство и игрок еще не контактировали по этому поводу.
«Сине-гранатовые» намерены удержать в своем составе форварда Луиса Суареса, контракт которого также действует до 2021 года. В соглашении уругвайца есть опция продления контракта в случае, если он проведет 60% матчей за команду в этом сезоне.
Также «Барселона» предложила новое соглашения защитнику Нелсону Семеду, но позже переговоры были приостановлены. Кроме того, каталонский клуб не будет продлевать контракты с хавбеками Артуро Видалем и Иваном Ракитичем.