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«Барселона» собирается продлить контракты Месси и Суареса

сегодня, 10:58

«Барселона» намерена продлить соглашения с рядом ключевых игроков.

Главной целью каталонского клуба является продление контракта с лидером команды Лионелем Месси, соглашение которого истекает в 2021 году. Однако, как сообщается, руководство и игрок еще не контактировали по этому поводу.

«Сине-гранатовые» намерены удержать в своем составе форварда Луиса Суареса, контракт которого также действует до 2021 года. В соглашении уругвайца есть опция продления контракта в случае, если он проведет 60% матчей за команду в этом сезоне.

Также «Барселона» предложила новое соглашения защитнику Нелсону Семеду, но позже переговоры были приостановлены. Кроме того, каталонский клуб не будет продлевать контракты с хавбеками Артуро Видалем и Иваном Ракитичем.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:55
Пора состав обновлять, много туристов в команде.
Legend 6
Legend 6 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 11:50
Не придумывай, никто его не хотел толкнуть.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:34
С Месси все понятно изначально....
beefs
beefs
сегодня в 11:29
еще бы таких игроков упускать
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:09
Суареса хотели толкнуть видно с баблом туговато.
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