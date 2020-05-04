«Барселона» собирается продлить контракты Месси и Суареса

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сегодня, 10:58

«Барселона» намерена продлить соглашения с рядом ключевых игроков.

Главной целью каталонского клуба является продление контракта с лидером команды , соглашение которого истекает в 2021 году. Однако, как сообщается, руководство и игрок еще не контактировали по этому поводу.

«Сине-гранатовые» намерены удержать в своем составе форварда , контракт которого также действует до 2021 года. В соглашении уругвайца есть опция продления контракта в случае, если он проведет 60% матчей за команду в этом сезоне.

Также «Барселона» предложила новое соглашения защитнику , но позже переговоры были приостановлены. Кроме того, каталонский клуб не будет продлевать контракты с хавбеками и .