«Локомотив» продлил контракт с Бариновым

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив» продлил соглашение с полузащитником Дмитрием Бариновым. Новый контракт рассчитан до июня 2024 года. Арустамян также заявил, что договор был продлен по инициативе «Локо».
Пойти на такой шаг — инициатива клуба: «Локо» доволен прогрессом Баринова за прошлый год и поощрит его повышением зарплаты. Теперь Дмитрий будет получать до полутора млн евро в год.
Отступные за Баринова остались прежними — 15 млн евро. Дмитрий признавался, что мечтает играть в АПЛ.
Всех волнует судьба братьев Миранчуков. У них, как и у Рифата Жемалетдинова, контракты до 2021 года. Со всеми тремя «Локомотив» планирует начать переговоры по завершении карантина.
Отметим, что предыдущий контракт Баринова с «Локо» действовал до июня 2023 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Баринов пожертвовал двум больницам деньги на борьбу с коронавирусом.