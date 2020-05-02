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«Локомотив» продлил контракт с Бариновым

сегодня, 20:19

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив» продлил соглашение с полузащитником Дмитрием Бариновым. Новый контракт рассчитан до июня 2024 года. Арустамян также заявил, что договор был продлен по инициативе «Локо».

Пойти на такой шаг — инициатива клуба: «Локо» доволен прогрессом Баринова за прошлый год и поощрит его повышением зарплаты. Теперь Дмитрий будет получать до полутора млн евро в год.

Отступные за Баринова остались прежними — 15 млн евро. Дмитрий признавался, что мечтает играть в АПЛ.

Всех волнует судьба братьев Миранчуков. У них, как и у Рифата Жемалетдинова, контракты до 2021 года. Со всеми тремя «Локомотив» планирует начать переговоры  по завершении карантина.  

Отметим, что предыдущий контракт Баринова с «Локо» действовал до июня 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Баринов пожертвовал двум больницам деньги на борьбу с коронавирусом.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 21:12
А надо???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:58, ред.
Хороший актёр...правильно что продлили...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:56
Наверняка не меньше миллиона будет получать.
particular
particular
сегодня в 20:52
Не каждый прогресс и не у каждого человека, может быть оценён руководством в таком солидном эквиваленте..:)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:23
так и должно быть)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:21
Ну и хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:20
Нормально для обоих...
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