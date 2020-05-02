«Локомотив» продлил контракт с Бариновым

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив» продлил соглашение с полузащитником . Новый контракт рассчитан до июня 2024 года. Арустамян также заявил, что договор был продлен по инициативе «Локо».

Пойти на такой шаг — инициатива клуба: «Локо» доволен прогрессом Баринова за прошлый год и поощрит его повышением зарплаты. Теперь Дмитрий будет получать до полутора млн евро в год.

Отступные за Баринова остались прежними — 15 млн евро. Дмитрий признавался, что мечтает играть в АПЛ .

Всех волнует судьба братьев Миранчуков. У них, как и у Рифата Жемалетдинова, контракты до 2021 года. Со всеми тремя «Локомотив» планирует начать переговоры по завершении карантина.