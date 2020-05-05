Тугарев: «У Алексея Миранчука было предложение из „Милана“»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал слухи, что хавбек москвичей может перейти в «Ювентус».

Это правда. Почему я так уверен? У меня есть источники, ха-ха.

Леша — один из самых ярких игроков российского чемпионата. Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то почему бы и нет. Особенно, я знаю, что он сам очень хочет поиграть в Европе. Может, не сразу в таком большом клубе, как «Юве». Насколько я знаю, более конкретное предложение было из «Милана». Если он решит попробовать, то это будет правильно решение с его стороны.

Летом уйдет? Может быть. Сейчас с такой ситуацией в мире вообще ничего не понятно.