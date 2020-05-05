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Тугарев: «У Алексея Миранчука было предложение из „Милана“»

сегодня, 21:45

Полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев прокомментировал слухи, что хавбек москвичей Алексей Миранчук может перейти в «Ювентус».

Это правда. Почему я так уверен? У меня есть источники, ха-ха.

Леша — один из самых ярких игроков российского чемпионата. Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то почему бы и нет. Особенно, я знаю, что он сам очень хочет поиграть в Европе. Может, не сразу в таком большом клубе, как «Юве». Насколько я знаю, более конкретное предложение было из «Милана». Если он решит попробовать, то это будет правильно решение с его стороны.

Летом уйдет? Может быть. Сейчас с такой ситуацией в мире вообще ничего не понятно

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 21:59
отказал несчастному Милану ...
beefs
beefs
сегодня в 21:58
надо ехать и не раздумывать, если это правда
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 21:58
Теперь будет до конца карьеры в РПЛ плавать
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 21:57
Кто в это поверить?!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:51
Всё говорильня
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:51
Выше Сассуоло не предложат.
drug01
drug01
сегодня в 21:46
Это было давно
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