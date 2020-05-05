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Селюк: «„Локомотив“ всё время всем платит. Это ненормально»

сегодня, 20:13

Известный агент Дмитрий Селюк оценил перспективы форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в Испании. Футболист выступает на правах аренды за «Сельту».

Сейчас Cмолов должен две недели отсидеть на карантине. Если он появится втихаря на тренировке, то команду наверняка оштрафуют. Может ли «Сельта» сохранить Смолова на будущий сезон? Давайте дождемся, что будет с его нынешним договором аренды.

Возможно, его и продлят до конца чемпионата, который завершится на пару месяцев позже, чем планировалось. Но в этом случае в странном положении окажется «Локомотив». Смолова покупали за десять миллионов у «Краснодара», потом платили большую ему зарплату – и будут продолжать платить, пока нападающий играет за «Сельту». Это не лучшая реклама менеджменту «Локо». Когда Смолов идет в аренду, платят москвичи. Когда берут в аренду Гжегожа Крыховяка и Жоау Мариу – то же самое. «Локомотив» все время всем платит. Это ненормально.

А насчет будущего сезона… «Сельте» еще нужно сохранить место в Примере. От этого во многом зависит и судьба Смолова.

Как в Испании оценивают перспективы Смолова? А какие перспективы могут быть у 30-летнего футболиста, никогда не игравшего в топ-чемпионатах?

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 20:28
А что-то не пойму,Селюк утверждает,что Смолову,находящемуся в аренде в Сельте,зарплату платит Локомотив???Это чушь какая-то,зачем это нужно московскому клубу?
drug01
drug01
сегодня в 20:27
Если не птица зачем летать
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:27
Нет не прижился Федя в "Сельте".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 20:26
Странно. Давно всем понятно, что это типичный сбитый летчик и его удел Сельта в сегунде, Оренбург в ФНЛ или что то в этом духе. Дорогая и никому не нужная безделушка.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:15
Умыл Селюк Федю, а ведь в чем то он прав.
beefs
beefs
сегодня в 20:14
смешно переживать за Смолова
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