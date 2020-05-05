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Селюк: «Орещук не в курсе, зачем Абидаль приезжал в Москву»

сегодня, 15:27

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал появившуюся информацию о том, что его бывший клиент, а сейчас спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль дважды прилетал в Москву, чтобы просмотреть хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука для каталонской команды. Об этом сегодня сообщил бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук. Однако Селюк опроверг эти слухи.

Орещук, к сожалению, не в курсе, зачем Абидаль приезжал в Москву. Точно не смотреть Миранчука, а потому что «Локомотив» вышел на «Барселону» с предложением о сотрудничестве в некоторых направлениях. «Барселона» молодцы, они все делают за деньги. А «Локомотив», к сожалению, за все платит.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:07
Этот селюк хочет всегда казаться умным.
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