Селюк: «Орещук не в курсе, зачем Абидаль приезжал в Москву»

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сегодня, 15:27

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал появившуюся информацию о том, что его бывший клиент, а сейчас спортивный директор «Барселоны» дважды прилетал в Москву, чтобы просмотреть хавбека «Локомотива» для каталонской команды. Об этом сегодня сообщил бывший спортивный директор московского «Динамо» . Однако Селюк опроверг эти слухи.