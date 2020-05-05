Селюк: «Частые травмы — главная проблема Дениса Черышева»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Валенсии» может покинуть клуб.

Важно, чего хочет сам Денис. В последнее время он часто травмируется — это его главная проблема. А так он очень хороший футболист, который мог бы пригодиться многим командам и в Испании, и в России. Но одно дело идти на понижение в классе в условную «Сельту», а другое — в «Зенит», «Краснодар» или московские топ-клубы РПЛ . Одно дело платить налог с зарплаты 50 процентов, а другое — 13. Думаю, денежный фактор перевесит. Денису — 29, и скорее он предпочтет заработать в России. Хотя, не удивлюсь, если он останется в «Валенсии».