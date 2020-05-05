Евсеев: «Филатов с Сёминым смогли сделать „Локомотив“ лучшим в стране»

Главный тренер «Уфы» рассказал о том, кто сделал «Локомотив» успешным клубом в России.

«Локомотив» — клуб с многолетними традициями. «Локомотив» еще в советские времена был успешен. За него играли звезды советского футбола. Достаточно двух фамилий, чтобы понять, что за история у «Локомотива»: Валентин Гранаткин и Борис Аркадьев. Но именно Филатов с Сёминым смогли сделать клуб лучшим в стране. Выиграть чемпионат, построить базу и стадион: этим Валерий Николаевич навсегда вошел в историю «Локо».