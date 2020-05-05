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Евсеев: «Филатов с Сёминым смогли сделать „Локомотив“ лучшим в стране»

сегодня, 14:43

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о том, кто сделал «Локомотив» успешным клубом в России.

«Локомотив» — клуб с многолетними традициями. «Локомотив» еще в советские времена был успешен. За него играли звезды советского футбола. Достаточно двух фамилий, чтобы понять, что за история у «Локомотива»: Валентин Гранаткин и Борис Аркадьев. Но именно Филатов с Сёминым смогли сделать клуб лучшим в стране. Выиграть чемпионат, построить базу и стадион: этим Валерий Николаевич навсегда вошел в историю «Локо».

Ранее Вадим Евсеев вспомнил о своем опыте выступлений под руководством Юрия Сёмина.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:17
Без связей Сухины здесь не обошлось. Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:15
Могли, но не было денег, партийные деньги уплыли зарубеж, а часть профсоюзных денег осело в "Спартаке",которые за десять с небольшим лет были с успехом разбазарены Романцевым.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 14:46
Зато другие руководители его сейчас благополучно доламывают.
ОПС
ОПС
сегодня в 14:46
Семин и Локомотив одно целое.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:44
Да, ЦСКА и Локо есть чем гордиться
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