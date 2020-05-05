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Ходорковский: «Шалимов получает 40 млн рублей в год из налогов граждан РФ»

сегодня, 18:29

Один из богатейших бизнесменов России Михаил Ходорковский раскритиковал главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова за его высказывания о неработающих гражданах России в условиях пандемии коронавируса, которых он назвал дармоедами.

В этом высказывании всё прекрасно: и сравнение уровня жизни граждан с бомжами, и слова про помощь народу из народных денег, как про благодеяние, и предложение «отгрузить» что-нибудь взамен, и собственное место работы чувака, оплачиваемое теми самыми народными деньгами…

Ещё о Шалимове. Человек получает 40 млн рублей в год из налогов российских граждан, выделяемых как субсидии Чечне. Работает настолько плохо, что его клуб занимает последнее место. При этом заявляет тем самым гражданам, что они не получат свои налоги назад, пока не станут бомжами.

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Все комментарии
radist_21
radist_21
сегодня в 18:57
Как мы Бога молили,чтобы этот чмотренер свалил из Краснодара,и Бог нас услышал.А для Ахмата это не наукой оказалось,хотя он перед этим в Химках обо76ся!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 18:53
Шали в наверно уже грызёт локти
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:49
Вылез....)))... И сходу обкакал самого себя... 😁.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:49
Ходорковский: Шалимов получает 40 млн рублей в год...и это позор как мало...
particular
particular
сегодня в 18:46, ред.
Каждый пробует на чужих высказываниях наколоть свой интерес и разыграть свою партию...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:44
Ходорковский сам не лучше Шалимова.два сапога пара...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 18:44
Да хватило подленьких шавы, глагола, широкова, денисова, дзебы, жеркова и многих друггих
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:42
На наши налоги зенит позорит страну, а Шалимов это крохи со стола
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:41
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 18:39
Шалимов истинный спартач.
Подленькое письмо 14, теперь вот оскорбления россиян.
спартак - инкубатор для таких личностей, ничего удивительного, если вспомнить кто основал этот клуб.
ABir
ABir
сегодня в 18:39
Скоро уволят
post-navigator
post-navigator
сегодня в 18:37
Ну, про субсидии Чечне - это он в серьёзные вопросы зашёл.
За такое могут и "новичка" подогнать "узнику совести" :)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 18:34
Шалимов конченный деградант
ДСА
ДСА
сегодня в 18:33
Каждый хочет быть на месте Шалимова и получать 40 млн.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:30
Один авнюк другого потроллил.
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