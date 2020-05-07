Де Брюйне о спорах с арбитрами: «На поле я сумасшедший!»

Полузащитник «Манчестер Сити» вспомнил, как его партнеры по команде не позволили ему спорить с судьей в мачте Лиги чемпионов против «Наполи» в 2017 году.

Вы видите, что на поле я злой парень. Я думаю, что тогда что-то случилось с арбитром, когда я получил желтую карточку [за споры], и я хотел спросить его: «Какого черта ты дал мне желтую карточку?»

Я могу быть агрессивным, например, минуту. Но через минуту я в порядке, но в то время...

Когда я играю, внутри меня есть два разных Кевина. На поле иногда я немного сумасшедший!